運將兼差運毒被逮！警開箱幕後老闆行李箱　驚見120萬毒包

記者鄧木卿／台中報導

台中市刑大偵四隊獲報販毒集團利用計程車作掩護運毒，43歲顏姓男子及45歲唐姓男子因為疫情嚴峻，收入銳減，去年開始加入集團，警方循線在24歲張姓主嫌住處搜出2個行李箱，一打開裡面竟有2千包毒咖啡愷他命，有如流動毒品專賣店，市值約120萬元，訊問後將張嫌等4人依違反毒品危害防制條例罪嫌送辦並起訴在案。

▲台中警方破獲販毒集團，搜出2千包咖啡包，市值120萬，該集團利用計程車運毒。（圖／警方提供）

偵四隊接獲民眾檢舉，有販毒集團利用「寶可夢」等吸引年輕族群用語，在微信上販賣毒品，去年11月在台中市北區及彰化市等地同步查緝，順利逮捕24歲張姓主嫌和負責分裝的24歲陳姓男子，查獲第三級毒品愷他命26包（毛重81公克）。

張嫌原本還辯稱是自己吸食，直到在住處搜出2個行李箱，打開倒出一看，竟有高達2050包的毒咖啡包（毛重9244.5公克）、點鈔機、毒品包裝袋、電子磅秤、藥鏟及封口機等分裝工具，儼然是一個小型毒品分裝場，張嫌這才坦承以行李箱裝毒品，以利隨時搬運及變更藏匿處所。

警方另外逮捕顏男和唐男，2人原本是計程車司機，去年年中疫情嚴峻，收入銳減才兼差運毒，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第37條，計程車駕駛人如犯毒品罪經法院判刑確定者，將廢止其執業登記，此外，販賣、運輸第三級毒品均係7年以上有期徒刑之重罪，民眾切勿因僥倖心理鋌而走險。