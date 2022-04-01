約友人KTV歡唱看上他女友閨密　趁爛醉撿屍下場曝

▲高雄何姓男子趁機性侵未成年少女遭判刑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名何姓男子前年8月間約友人到鳳山區一間KTV歡唱飲酒，友人的女友帶了閨密小雅（17歲，化名）來一起同樂，一夥男女喝到隔天凌晨，小雅醉得不省人事，何男自告奮勇送小雅回家，沒想到竟趁機撿屍，帶回自己家性侵得逞，小雅一度輕生，事後在友人鼓勵下提告，高雄地院審理後，依趁機強制性交罪判何男3年2個月徒刑。可上訴。

判決書指出，何男是在2020年8月6日晚上10時許，約了一票友人到鳳山區一家KTV唱歌、喝酒，其中一名友人的吳姓女友約了閨密小雅一起來，一夥人喝到隔天凌晨1、2點，小雅此時已不勝酒力醉倒。

何男這時自告奮勇要送小雅回她家，隨即帶著小雅搭UBER將她帶回自己家，趁小雅在房間休息時，先趁機摸胸部，遭小雅表示「不要用」拒絕後，仍強行脫掉小雅的衣服、褲裙、內衣及內褲，性侵得逞。

小雅事後身心受創，還一度企圖輕生，所幸閨密小雅左手有割腕的痕跡，經詢問後，小雅才說出被性侵一事，閨密立即陪著小雅到警局報案。

法院審理時，何男的律師辯稱，何男已經與小雅和解，並賠償完畢，且何男是酒後失態，一時性起才犯下惡行，希望請求減刑輕判，但法官認為小雅在案發後身心受創甚重，以致割腕輕生，損害非僅以金錢賠償即可填補，因此仍依法判處何男徒刑3年2個月，全案可上訴。