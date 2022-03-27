「這攤我請」台中男反悔又挑釁　KTV外劃傷2友還考慮提告

▲3名男子在KTV結束後，為了5千多元酒錢喬不攏互毆，2人濺血跑向櫃檯求救。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市上午7點多某家KTV外發生打架濺血案件，31歲翁姓男子和30歲許姓男子、30歲谷姓男子相約唱歌，翁嫌一開始豪氣說「這攤我請」，後來3人喝了7個小時、費用5千多元，翁嫌卻反悔不付，許、谷2人只好平分，豈料，翁嫌食言還酸言酸語挑釁，許、谷2人愈想愈氣，3人竟在街頭互毆，許、谷2人手臂被利器劃傷，但看不清楚是否有刀子，翁嫌還沒到案說明，警方要求明天出面否則拘提。

翁、許、谷3人是朋友，昨晚12點相約到KTV喝酒唱歌，翁已事先表明「這攤我請」，3人喝得開心，直到上午7點買單，費用5千多元，翁酒後反悔不付，竟說不記得說過要請客，許、谷2人無奈，只好平分。

3人走出店外，翁不但對朋友付錢不領情，還出言挑釁，許、谷2人忍無可忍，於是就在街頭上起爭執，互毆過程中，許、谷2人手臂被尖銳物劃傷，血流不止，地面血跡斑斑，馬上跑向櫃檯求救報警，翁則逃逸。

警方表示，許、谷2人已完成筆錄，並控告翁傷害罪，目前已連絡上翁嫌，但翁嫌說，他的姆指也有受傷，正在考慮要不要提告，會找時間到派出所製作筆錄，警方則要求明天到案說明，否則強制拘提。