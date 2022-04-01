有人誤導檢調！林穎孟：沒有將任何一毛助理費放入自己口袋

▲無黨籍北市議員林穎孟1日受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

北市無黨籍議員林穎孟日前捲入涉貪助理費爭議，檢調更大動作赴議會辦公室蒐證。沉寂多日後，林穎孟1日受訪表示，「我沒有做、沒有拿錢，為什麼好像先將我定罪？」她強調，一開始提供的資訊是錯誤的，可以理解這個開頭是個誤導，但相信真相會越來越清楚，檢調一定會通盤、客觀的看清事情原貌，還她清白。

林穎孟1日受訪表示，針對她被指控貪污，老實說，第一時間只覺得很荒謬，兩年前被這樣抹黑指控還不夠，現在還被送去地檢署，想一想真的很像一部誇張電影，很不真實。

「我必須嚴正的說，明明議會都是直接將薪水發給助理，不會交給我，我沒有拿錢。」林穎孟強調，沒有將任何一毛助理費放入自己口袋，不知道要怎麼證明一件不存在的事？她也公開帳戶明細，每一筆經費何時入帳、出帳，清清楚楚，證明沒有貪任何一毛錢，強調自己至今還是不知道要貪什麼、能在之中能獲得什麼好處。

林穎孟說，被指控的葉姓、郭姓前助理，他們都曾經是重要的工作夥件，都有工作業務，絕非人頭助理，沒想到如今他們卻受到這種折磨，捲入政治風暴，我真的覺得很抱歉、很心痛，「他們辛苦工作的成果不容抹煞」。

葉姓前執行長任職期間為2018年12月25日至2020年5月15日，大約一年半，工作內容蓋組織經營和內部管理指揮，經調閱工作紀錄，光是工作郵件和訊息就各自近兩千則，組織經營包含公會、青商會、各地台商會、海外同鄉會等等，也協助理外文翻譯、陳情案、甚至辦公室大掃除。

郭姓前助理任職期間為2020年5月16日至2020年10月31日，約五個月，負責影片剪輯、形象設計和文宣製作，僅就議會質詢和直播影片就有22支公開影片，其他還包含團隊背心、團隊名片、辦公室意象壁紙形象設計、問政快報、記者會手板、背板、活動邀請函等等。

「這些工作紀錄等證據，我都會提供給檢調，全力配合檢方調查。」林穎孟說，這一星期來夜以繼日與律師調閱過去資料重新回想，手上有相當證據可以還原事實，但礙於現在偵查中，不能被誤會為妨礙偵查，否則可能立刻被檢調帶走，因此暫不能提出，「我目前能說的是，這起件是有特定人提供錯誤資訊給檢調」。

林穎孟說，至今她仍無法理解，一個人從政就是用熱忱真做事，久了自然會有人看到自己的努力，自然會發光發熱，為何會有人想花心思時間在傳遞這種錯誤資訊、誤導他人上？

「我從小到大是個宅宅，工作是為了興趣和理想，我會從政，就只是單純熱血工作狂而已。」林穎孟說，當上議員生活絕大部分都在工作，了解她的朋友都知道她的個性，收入支出相當單純，一輩子不偷不搶，如今竟然被指控貪錢，真的很冤枉，「我是第一屆議員，新上任都來不及把事情做好了，怎麼可能還有時間動腦筋賺這種莫名其妙的錢」。

林穎孟說，相信日後當越來越多證據浮現，勢必能還原真相、還我清白。沒有拿錢就是沒有拿錢，我沒有貪一毛助理費，面對有心人的不實指控和抹黑，我不會届服，也不會投降，我會堅強努力捍衛自己，也懇請檢察官能速查明真相，我相信司法正中立，我對自己的清白深具信心。

林穎孟表示，也許政治就是這樣，有人看到我被誣一定很開心，但她不會被打倒，會繼續懷抱熱情，秉持一直來對台灣的理想，繼續努力監督市政、為民服務，「我要再次強調，沒錢就是沒拿錢」，感謝相信她清白且支持我的大家，她一定會證明自己，也相信司法一定會還原事情全貌，還她清白。

