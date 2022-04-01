警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

▲警方在男子家中找到遺體。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國德州傳出一起駭人案件，警方在67歲男子大衛(David McMichael)家中廚房竟然找到一具屍體，該屍體判斷已死亡超過4年，幾乎只剩下白骨，他則淡定表示，該屍體是他的兒子，案件目前正在調查中。

新波士頓(New Boston)警方表示，他們在大衛位於南美林街區(South Merrill)的家中找到一具屍體，而當他們詢問為何廚房裡面會有屍體時，大衛表示那是他兒子，2018年5月就過世了。

警方目前已將遺體送去達拉斯進行驗屍，以確定死者身分與死因，而大衛則被指控虐待屍體罪關押在監獄中。根據當地媒體報導，家屬都不知道大衛兒子已經死亡的消息，因為每當他們想探望時總是被大衛拒絕，導致無法得知2人的生活情況，也希望外界不要對他們家人的事情妄加揣測。

