警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

▲警方在男子家中找到遺體。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國德州傳出一起駭人案件,警方在67歲男子大衛(David McMichael)家中廚房竟然找到一具屍體,該屍體判斷已死亡超過4年,幾乎只剩下白骨,他則淡定表示,該屍體是他的兒子,案件目前正在調查中。

新波士頓(New Boston)警方表示,他們在大衛位於南美林街區(South Merrill)的家中找到一具屍體,而當他們詢問為何廚房裡面會有屍體時,大衛表示那是他兒子,2018年5月就過世了。

警方目前已將遺體送去達拉斯進行驗屍,以確定死者身分與死因,而大衛則被指控虐待屍體罪關押在監獄中。根據當地媒體報導,家屬都不知道大衛兒子已經死亡的消息,因為每當他們想探望時總是被大衛拒絕,導致無法得知2人的生活情況,也希望外界不要對他們家人的事情妄加揣測。



David McMichael had "a body in his kitchen" for four years. https://t.co/3JrfTySNes