女警太盡責把性侵犯帶回家看管　男友目睹2人「啪啪畫面」崩潰

▲男早起找不到女友，意外目睹抓姦畫面。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者李振慧／綜合報導

英國53歲女警瑞秋(Rachel Beale)被控負責看管44歲性侵犯馬克(Marc Few)時，不但沒有善盡看管職責，甚至還被男友目睹，她坐在對方身上發生性關係的震撼畫面，氣得男友立刻報警，舉報她的惡行。

威爾特郡警方2020年5月接到男子詹姆士(James Haskell)報案，他在電話中氣憤表示，如果一名警察與負責看管的犯人發生性關係該怎麼辦，導致警方對在該分局任職的瑞秋展開調查。

詹姆士表示，5月8日早上醒來他發現女友不在身邊覺得奇怪，便前去其他房間尋找，結果目睹女友只穿睡衣，坐在全身赤裸的馬克身上。瑞秋坦承，自從馬克2020年2月從監獄獲釋後，她便邀請對方住到牛津郡家中幫忙修東西，甚至還提供酒精和大麻。

本案日前開庭，警方調查發現，瑞秋2020年8月8日曾傳調情簡訊給馬克表示，「希望你到家時，能夠在我體內」，雖然她辯稱簡訊只是開玩笑，最後仍因身為公務人員行為不端被判入獄6個月。

知法犯法的瑞秋目前已被警隊開除，副警長米爾斯(Paul Mills)表示，「她濫用公職所犯下的罪行，不但背叛了大眾的信任，也背叛了她的同事」，十分滿意法院最後的判決結果。據了解，馬克2003年因為性侵女子被判入獄6年，並被終身登記為性侵犯。