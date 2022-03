女警太盡責把性侵犯帶回家看管　男友目睹2人「啪啪畫面」崩潰

▲男早起找不到女友,意外目睹抓姦畫面。(圖/示意圖/取自免費圖庫pexels)

記者李振慧/綜合報導

英國53歲女警瑞秋(Rachel Beale)被控負責看管44歲性侵犯馬克(Marc Few)時,不但沒有善盡看管職責,甚至還被男友目睹,她坐在對方身上發生性關係的震撼畫面,氣得男友立刻報警,舉報她的惡行。

威爾特郡警方2020年5月接到男子詹姆士(James Haskell)報案,他在電話中氣憤表示,如果一名警察與負責看管的犯人發生性關係該怎麼辦,導致警方對在該分局任職的瑞秋展開調查。

詹姆士表示,5月8日早上醒來他發現女友不在身邊覺得奇怪,便前去其他房間尋找,結果目睹女友只穿睡衣,坐在全身赤裸的馬克身上。瑞秋坦承,自從馬克2020年2月從監獄獲釋後,她便邀請對方住到牛津郡家中幫忙修東西,甚至還提供酒精和大麻。

本案日前開庭,警方調查發現,瑞秋2020年8月8日曾傳調情簡訊給馬克表示,「希望你到家時,能夠在我體內」,雖然她辯稱簡訊只是開玩笑,最後仍因身為公務人員行為不端被判入獄6個月。

知法犯法的瑞秋目前已被警隊開除,副警長米爾斯(Paul Mills)表示,「她濫用公職所犯下的罪行,不但背叛了大眾的信任,也背叛了她的同事」,十分滿意法院最後的判決結果。據了解,馬克2003年因為性侵女子被判入獄6年,並被終身登記為性侵犯。

