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正妹女友和別的男人跳舞 醋男「散彈槍瘋狂掃射」斃人重判入獄

19歲正妹女友和別人跳舞 醋男持「散彈槍」瘋狂掃射擊斃2人。（圖／翻攝自Twitter）

▲女子因為和別人跳舞，慘被擊斃。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

土耳其男子格索伊(Muhammet Gursoy)因為目睹19歲女友科坦(Merve Kotan)和別的男人跳舞，一怒之下竟然持泵動式散彈槍瘋狂掃射，導致2人胸部中彈當場身亡。格索伊落網後，日前因為殺人罪被重判無期徒刑，成為該國史上首次因為謀殺婦女被判刑最長的案例。

事件2019年8月15日凌晨4時發生在艾登省(Aydin)埃菲爾區(Efeler)，格索伊因為不爽前女友科坦和32歲男子土庫曼(Ekim Turkmen)在酒吧開心跳舞，把2人叫到附近公園談判時，一言不合就用散彈槍瘋狂掃射，導致2人身中多槍慘死。

立即逃離現場的格索伊，後來因為持有武器被警方逮捕，檢察官調查後，對其提出2項加重無期徒刑的起訴。根據土耳其法律，無期徒刑一般是關押24年，而加重無期徒刑則是為了取代死刑而引入的法律，罪犯需服刑滿30年才有資格申請假釋，如果罪名超過一項，刑期則為36年。

艾登第一刑事法院2020年6月6日宣判格索伊蓄意謀殺罪成，判處2項加重無期徒刑，然而格索伊不服上訴，隔年1月29日被駁回上訴後，他的辯護律師再度向高等法院提出緩刑要求，不過高等法院最後決定維持原判。

堪稱是該國史上最重的判決結果讓死者家屬欣慰，科坦的父親表示，「土耳其刑法中的最高刑期已被判處，雖然這無法減輕我們的痛苦，但我們對判決結果十分滿意，我們一開始時，就說過我們相信正義，幸好最後沒有落空」。

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