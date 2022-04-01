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聯想CEO捐出3.5億元個人獎金　全數分發給「第一線工人」

▲▼聯想發聲明公開「5G投票」真相。（圖／CFP）

▲聯想集團董事長兼CEO楊元慶。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

聯想集團董事長兼CEO楊元慶3月31日在聯想集團新財年內部信中表示，聯想集團產線工人等一線基層員工克服了新冠疫情和其他因素導致的種種困難，為此，他將個人8000萬元人民幣（約3.5億元新台幣）的公司長期激勵獎金，作為特別獎勵分發給這些幕後英雄。

楊元慶在內部信中指出，他尤其要提到一群幕後英雄，這就是為了保持公司生命線不斷而始終堅守崗位的工廠工人等一線基層員工，「過去兩年裡，他們克服了新冠疫情和其他因素導致的種種困難，風雨無阻，讓我們的產品和服務能夠不間斷地交付給客戶，讓我們的業務能夠持續運轉。」

楊元慶強調，「為了表達對他們的敬意，我決定自願放棄公司早前授予我的價值8000萬元人民幣的長期激勵，公司同意將其作為特別獎勵分發給這些同事。願我們繼續團結一心，共同分享公司的成長！」

▲▼聯想發聲明公開「5G投票」真相。（圖／CFP）

根據《證券時報》報導，這不是楊元慶首次與一線工人分享個人獎金，早在2012年及2013年，他曾兩次分別拿出2000萬元人民幣的個人獎金，設立「元慶特別獎」，每次獎勵都覆蓋集團萬名基層員工。

楊元慶的長期激勵獎金與公司的業績掛鉤，聯想集團近年業績表現亮眼，使得楊元慶的獎金也跟著大幅增加。根據2021年第3季的財報，聯想集團實現營收1287億元人民幣，淨利潤41億元人民幣，雙雙創下歷史新高。

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