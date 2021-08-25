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聯想二代遊戲手機Legion Phone Duel 2實測與ROG Phone 5s Pro比一比

▲Lenovo Phoen Duel 2 實測與ROG Phone 5s Pro相比。（影片／記者洪聖壹攝、製作）

特約記者洪聖壹／綜合報導

聯想Lenovo 日前公開了台版二代拯救者手機 Lenovo Legion Phone Duel 2，搭載高通S888 5G行動平台，透過「雙渦輪風扇主動冷卻系統」為處理器「解熱」，並在中置 ATA 2.0架構當中，持續埋入了雙主鏡頭跟 4,400萬畫素升降鏡頭，在本篇開箱實測當中，將與ROG Phone 5s Pro 進行簡單比較，提供給大家參考。

▲Lenovo Phoen Duel 2 採用獨特的內置雙渦輪風扇與升降自拍鏡頭設計。（圖／記者洪聖壹攝）

＊開箱：

有別於上一代，Lenovo 改用了黑色盒裝，盒裝上設計了 Legion 三角徽標，打開之後手機會向上升起，並且有如戰備補給盒裝一般，配件全部都放在手機下方，共提供：手機專用透明保護殼、三角徽標退卡針、90W 雙充充電器、兩條 Type-C 傳輸線、Type-C to 3.5mm 轉接線；其中保護殼特別因應手機中置架構做了挖孔設計。

▲Lenovo Phoen Duel 2 原廠盒裝隨附手機、保護殼、90W快充組等配件。（圖／記者洪聖壹攝）

＊外觀：

相較於華碩 ROG Phone 5s Pro使用的外掛式風扇搭配散熱片的結構，聯想Legion Phone Duel 2 採用了內置風扇的一體化設計，並且把主鏡頭設計在中置架構當中，手機電源鍵內藏 4400 萬畫素自拍鏡頭，所有架構都設計在手機正中央的位置，機身兩側都有散熱孔；至於揚聲器特別加大到 1.6cc，藏在正面機身螢幕兩側下方，透過這方式讓手機螢幕達到滿版權螢幕的體驗。充電孔的位置設計在機身底部跟側邊中央位置，機身底下的 SIM 卡槽提空雙面 Nano-SIM 卡托，支援 5G + 5G 雙卡雙待。

▲相較於ROG Phone使用外掛式風扇，Lenovo Phoen Duel 2 內建風扇，重新配置鏡頭位置。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Lenovo Phoen Duel 2 採用鏡面玻璃搭配金屬中框，重量259克。（圖／記者洪聖壹攝）

▲Lenovo Phoen Duel 2 側邊電源鍵位置內藏4400萬畫素自拍鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

聯想Legion Phone Duel 2機身大小為 176 x 78.5 x 9.9 mm、重 259 克，螢幕比 ROG Phone 5s Pro 大一點，手感比較厚實，兩支手機厚度都相同，而且都是使用三星客製化E4 AMOLED螢幕，都是 144Hz 畫面更新率。Legion Phone Duel 2 多指觸控採樣率來到 720Hz，不過實測兩款觸控反應差別不大，在峰值亮度方面，Legion Phone Duel 2 來到 1,300nits，在大太陽光底下也能看得清楚螢幕畫面，下面有兩支手機的比較表，提供給讀者參考：（表格／洪聖壹製作）

＊效能與散熱：

規格方面，這次實測的手機是搭載高通S888行動平台、16GB 版本，在啟動「一鍵狂飆」模式底下，安兔兔 V9.0.12-OB 得分約 82 萬分以上，透過 Geekbench 5 跑分，單核 1130 分、多核 3665 分。OpenCL 跑分 4759 分。

▲使用安兔兔跑分，得分超過82萬分。（圖／記者洪聖壹攝）

 

▲使用Geekbench 5跑分，得分是旗艦機水準。（圖／記者洪聖壹攝）

在散熱方面，有別於ROG Phone 5s Pro 採用加大石墨烯搭配實體外掛風扇散熱，Legion Phone Duel 2 採用全新升級的 ATA 2.0 中置架構，在主機板、記憶體、相機系統上面加掛 VC 液冷系統，透過加大均熱板均勻散熱，並且首創雙渦輪風散主動冷卻散熱，原理跟 ROG Phone 相似，不同的地方在於其中一組風扇設計在散熱空間內部，透過進氣風扇跟排氣風扇的形式，一方面將冷流帶入、一方面同時將熱氣散出，實測這樣獨特的散熱形式，能夠有效讓手機在遊戲過程當中，維持遊戲幀率、持續為手機保持均溫，反應在遊戲性能方面，《英雄聯盟：激鬥峽谷》能在遊戲玩半小時內，持續維持 144Hz 畫面更新率、60 幀，CPU 溫度約在 37 度上下。

▲採用VC液冷散熱系統搭配雙渦輪風扇散熱。（圖／取自Lenovo）

啟用「一鍵狂飆」之後，可以明顯聽到風扇聲，如果擔心風扇耐久度降低，官方宣稱這對風扇可以使用 5 萬小時，換句話說，即使是一天 24 小時持續遊玩、使用 365 天，大約在 5 年後風扇才需要維修或者更換。

如果擔心入塵或者防水問題，這組風扇本身支援 IP58 防塵防水，不過需要注意的是機身不防水，另外兩組排風系統也容易入塵，使用上需要多加留意。

＊音效：

在音效方面，Legion Phone Duel 2 使用雙前置揚聲器，支援杜比全景聲，實測音量真的非常大聲而且立體，官方規格使用高達 1.6cc 聲音腔體共振，相較於 ROG Phone 5s Pro 的 1.2cc 又更大了一些，音量上略大於 ROG，音質方面，ROG 相對穩定、不走音。

▲配備 6.92 吋三星E4 AMOLED螢幕，採用1.6cc大小的雙前置揚聲器。（圖／記者洪聖壹攝）

＊八指操控：

Legion Phone Duel 2 也有類似 ROG Phone 5s Pro 的 AirTrigger 超音波控制鍵，官方給出的名稱為「超神鍵」，命名由來應該是陸方《王者榮耀》這款遊戲當中「超神」成就。而有別於 ROG Phone 5s Pro 的四組超音波控制鍵搭配散熱風扇與螢幕達成的「八指操控」。Legion Phone Duel 2 則是配置了4 組肩鍵，並在風扇兩側各配置 1 組超音波控制鍵，搭配螢幕的上下兩組體感操作，達成「八指超神」。

▲兩者都可以透過遊戲控制中心配置超音波控制鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際操作，上方兩組 L1、R1 的操作算是靈敏，不過 L2 跟 R2 距離過近，操作不易。背後的超音波控制鍵需要熟悉位置，而螢幕虛擬搖桿功能僅支援4款遊戲，實用性也不高。另外，超神鍵搭配的軟體平台只能在遊戲當中簡單點按配置，這方面 ROG Phone 5s Pro 在軟硬體整合上相對成熟許多。

▲ROG Phone在遊戲的操作介面與超音波控制鍵的整合配置上較為成熟。（圖／記者洪聖壹攝）

順帶一提，Legion Phone Duel 2 提供雙X軸震動馬達，可惜支援的遊戲不多，而且比較冷門。此外，遊戲介紹頁面需要二次跳轉到 Google Play 平台，而且部分遊戲台版無法下載，這方面可能還需要優化。

＊相機：

Legion Phone Duel 2 與上一代一樣在中置架構採用 6400 萬畫素廣角＋1600 萬畫素超廣角的雙主鏡頭配置，實際拍攝效果來說成像優於 ROG Phone 5s Pro，下方提供一些比較照片給大家參考：（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可放大檢閱）

 

 

 

 

 

 

除了雙主鏡頭，這一代的Legion Phone Duel 2一樣配置升降式自拍鏡頭，拍攝畫素為 4,400 萬畫素，主要用來直播使用，除了一樣可以在遊戲過程中，啟用 YouTube直播，進行分享遊玩或者教學之外，針對平常不願意露臉的隊友，這次提供了 AR 玩偶可以使用，並且多了許多有趣的濾鏡，而在拍攝方面這次的雙螢幕拍攝功能也提供背景虛化與淡化效果，下面提供一些拍攝樣張給大家參考：（圖／記者洪聖壹攝、點選圖片可以放大檢閱）

▲Legion Phone Duel 2的自拍鏡頭有掉落偵測。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼Legion Phone Duel 2的雙螢幕拍攝支援拍照跟錄影，並且可以自動去背。（圖／記者洪聖壹攝）

由於手機是易冷意熱的金屬中框加上散熱玻璃設計，如果是在大太陽底下的戶外環境，使用 AR 雙螢幕拍攝功能，自拍鏡頭容易過熱無法升起，另外機身針對相機系統的散熱也未如 CPU/GPU 散熱來得完善，如果有外出直播需求的用戶，建議別在大太陽底下太久，在實際使用上需要多家注意。

＊快充：

Legion Phone Duel 2 有個非常有趣而且實用的功能，那就是它的 90W 雙充，實際使用兩條USB-C 傳輸線進行充電，可以在 5 分鍾之內充電約 10%。國外測試單充約可達到 65W 快充的效果，實際用單線搭配原廠充電差頭充電，可以在 5 分鍾之內，充電約 7%~8%。

▲Legion Phone Duel 2採用雙電池配置，可以透過兩條USB-C傳輸線進行快速雙充。（圖／取自Lenovo）

 

▲Legion Phone Duel 2支援 65W 單充與 90W 雙充。（圖／記者洪聖壹攝）

 ＊小結：

作為電競手機的新進者，Lenovo 雖然只推出第二代產品，不過產品企圖心十足，Legion Phone Duel 2 6.92 吋的 E4 AMOLED 螢幕爽感不在話下，搭配雙渦輪風扇的一體化設計與音效讓人印象深刻，而 4400 萬畫素升降鏡頭也是市場唯一，這在發展將近 6 年的電競手機品牌廠來說，都算是挺有態度的設計，對於懶得攜帶配件的玩家來說，也不失為一個新的選擇。

如果是與 ROG Phone 5s Pro 相比，機身同樣不支援防水防塵，但是 Legion Phone Duel 2 的散熱系統更容易入塵甚至入水，另外升降鏡頭不太適合戶外直播，遊戲控制中心方面軟硬體整合也稍嫌不足等等，都是在使用這款手機需要留意的地方。

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