陸左派猛攻聯想「列6宗罪」　分析：背後有引導默許

▲司馬南是存在極大爭議的左派人士。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸加大對網企的監管，左派名人司馬南近期密集批判聯想集團（Lenovo）及其創始人柳傳志，稱其涉嫌「賤賣國有資產」近13億元（人民幣，下同）、網路資訊安全等問題，引起熱議。有評論認為，司馬南背後有引導及默許的成分。

司馬南近期通過7部網路影片，對著名企業聯想集團進行嚴厲批判，並列出6條罪狀，包括造成「國有資產流失」；27位高管中的14人為外籍，因此或有用户及網路安全隱患；高管分紅佔公司利潤三成之多；嚴重拖延供應商的款項逾1000億元，資不抵債；研發佔比不到3%，缺乏創新，經營重心卻轉移到金融炒作，妄想科創板上市；聯想產品國內賣價較國外更貴，也沒有什麼核心技術，只是組裝。

司馬南的評論引起熱議，部分網友認同司馬南說法，稱聯想近年做不出成績，還讓國家「失血」，「媒體沒法抹掉國資流失的真相，洗白不了已經漆黑的魅影。」不過也有人表示質疑，認為司馬南是想煽動民眾對資本家的仇恨。

▲聯想集團被指造成「國有資產流失」。（圖／路透）

目前這場「口水官司」越鬧越大，大陸鷹派官媒《環球時報》總編胡錫進也加入其中，他打圓場說，「司馬南的質疑是樸素的，有公眾意見的基礎，它們是中國輿論場這幾年積累的對聯想綜合不滿的折射。」

對於指控聯想「賤賣國有資產」這點，胡錫進認為需要「非常非常謹慎」，因為聯想是中科院出來的最大企業，而且橫向看，全國的產品型IP巨頭沒有一家是純國企；有不少民營企業和股份制企業都有所謂的類似「原罪」，「我很擔心，如果反過來追究，甚至形成一個運動，將會對中國民營企業家的積極性造成打擊，增加他們的不安全感。」

據《自由亞洲電台》報導，時事評論者金仲兵分析稱，司馬南等左派人士的公開言論，事實上是有「上面的默許」，而在大陸網路上引起爭辯，也是「輿論引導」的結果。