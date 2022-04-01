上海日增本土4502例！浦西今起封控　防疫措施惹市民不滿

▲上海今日換浦西封控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市卫健委1日通报，新增本土新冠肺炎确诊病例358例和无症状感染者4144例，總計4502例，染疫人數較前一天減少。上海市自4月1日起輪到浦西「封城」，浦西人口約1600萬、封控範圍達12個區，加上實施「全域靜態管理」，浦東和浦南等區域也未能如期完全解封。

上海市自2月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時。四月1日3時起由浦西地區實施為期4天的封控，至4月5日3時，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

上海市政府昨晚間公告，預計4月1日5時解封的浦東，將實行「分區分類、網格化」管理，有陽性感染者的社區將繼續實施封控，其所在街鎮列為「管控區」，實行「人不出區，嚴禁聚集」；其他地區則放寬為「防範區」，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

不過，市民在封城下面臨各種問題，除了買菜難、外賣叫停外，更有市民因為缺藥物，或家人因病未能就醫而在微博上求助。在愈來愈多人對防疫措施表達無奈或不滿之際，上海市政府在31日舉行的疫情防控發布會上，就表示會誠懇接受民眾的批評，並正在努力改進。

此外，為防止疫情對外擴散，上海還宣布強化「非必要不離滬」新措施。4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。上海市機場、碼頭、火車站以及高速公路等，將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。