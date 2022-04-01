　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海日增本土4502例！浦西今起封控　防疫措施惹市民不滿

▲上海超市貨架空無一物,吉林核酸檢測,武漢民眾接種疫苗。（圖／CFP）

▲上海今日換浦西封控。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市卫健委1日通报，新增本土新冠肺炎确诊病例358例和无症状感染者4144例，總計4502例，染疫人數較前一天減少。上海市自4月1日起輪到浦西「封城」，浦西人口約1600萬、封控範圍達12個區，加上實施「全域靜態管理」，浦東和浦南等區域也未能如期完全解封。

上海市自2月28日起以黃浦江為界，實施分區「封城」防疫措施，浦東、浦南等地區先實施封控至4月1日5時。四月1日3時起由浦西地區實施為期4天的封控，至4月5日3時，封控區域內住宅小區實施封閉式管理，所有人員「足不出戶」，除必要的保障城市運行和供應的人員、車輛外，城區道路街面將保持無人、車活動。

上海市政府昨晚間公告，預計4月1日5時解封的浦東，將實行「分區分類、網格化」管理，有陽性感染者的社區將繼續實施封控，其所在街鎮列為「管控區」，實行「人不出區，嚴禁聚集」；其他地區則放寬為「防範區」，實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模」。

不過，市民在封城下面臨各種問題，除了買菜難、外賣叫停外，更有市民因為缺藥物，或家人因病未能就醫而在微博上求助。在愈來愈多人對防疫措施表達無奈或不滿之際，上海市政府在31日舉行的疫情防控發布會上，就表示會誠懇接受民眾的批評，並正在努力改進。

此外，為防止疫情對外擴散，上海還宣布強化「非必要不離滬」新措施。4月2日零時起，離滬人員除須持有48小時內核酸檢測陰性證明外，還須提供24小時內抗原檢測陰性證明。上海市機場、碼頭、火車站以及高速公路等，將開展離滬人員核酸和抗原檢測結果查驗。

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
這300萬用戶被列「優先停電」　台電曝原因
驚悚畫面！銀行保全騎車上班撞左轉小黃　命危搶救中
有確診者足跡！　彰化監獄公告禁止接見、送餐
北市擬廢「阿扁條款」　既存頂加違建發現2行為就拆
確診女「南投2日自由行」！　到訪景點曝
烏克蘭「最致命女狙神」一夜擊斃3敵兵　俄軍怕到讓她被陣亡
全世界被耍？網紅曬4連結：威爾史密斯巴掌風波全事前串通
快訊／基隆又有大學爆確診！3名學生染疫　全校停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海日增本土4502例！浦西今起封控　防疫措施惹市民不滿

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

休旅車高速對撞電動車！　駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

中國證實：已與索羅門群島簽署「雙邊安全合作框架協議」

美對華貿易政策不再聚焦「施壓」　陸商務部：合作是唯一正確選擇

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

上海日增本土4502例！浦西今起封控　防疫措施惹市民不滿

「博士生學霸」8年畢不了業　騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

年輕人、低收族群收入問題大！　陸前高官神回：閒置的房子租出去

年輕人失業貧窮怎解決？　高官竟回「把閒置的房子出租賺錢」

上海封城老翁氣喘身亡！醫師窩救護車上拒借AED　轉頭關起車窗

煉鋼工人深夜跳入高爐被融化　15秒內「人一下就沒了」

徵女秘書要求「有性經驗」　人資認了：老闆要找「類似情人的」

休旅車高速對撞電動車！　駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

中國證實：已與索羅門群島簽署「雙邊安全合作框架協議」

美對華貿易政策不再聚焦「施壓」　陸商務部：合作是唯一正確選擇

「無接觸史」他快篩陽性衝急診　醫喊：社區感染壓力真的升溫了

美媒搶先爆料　「鬼之切」吉諾比利、哈達威確定入主名人堂

Gogoro確定4／5赴美掛牌！　將籌資96億元

安海瑟薇「下身失蹤」露長腿太撩人！　邪惡視角險些曝光

密會高層！陳時中傳6月參選　蔣萬安提醒：近期確診數攀高

孫藝真結婚「帶給他10啟示」　最後1點被推爆：真的極品

考生注意！教師資格考試簡章今公告、14日開始報名

整體勞動基金截至2月大賠1516.9億元　收益率為-3.07%

快訊／採購新BNT疫苗？郭台銘親回：我等了一年多　政府卻未提需求

不斷更新／烏南逾10萬人受困　普丁簽新法案4／1起用盧布買天然氣

確診海大教授揪團去豪華酒店　千萬裝潢＋禮服小姐陪唱陪玩

大陸熱門新聞

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

年輕人失業　官員：出租房子賺錢

煉鋼工跳入高爐融化　15秒「人一下就沒了」

年輕人收入問題大！　他神回：閒置的房子租出去

徵女秘書要求有性經驗　人資認了老闆不單純

浙江嚴打虛擬貨幣挖礦　直接沒收礦機

22歲女當職業伴娘...收入曝網喊：哪裡應徵

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

上海日增本土4502例！浦西今起封控

陸留學生入境澳洲遭遣返 手機有軍訓照片被指接受過「軍事訓練」

女護理師爽當醫生娘！遭很甩現況淒慘

中國證實：已與索羅門群島簽署安全合作協議

上海「半封城」明換浦西！涉1600萬人

更多熱門

相關新聞

不是堅持清零！混淆名詞損好政策

不是堅持清零！混淆名詞損好政策

在社區廣設發放篩劑的點，好讓有需要的民眾自行前往篩檢。這是在疫情蔓延之際，以最快速、最便民的方式，診斷已被感染的人，並進行隔離，而且可提早找出高風險的確診者，提供醫療照護。但這樣的作為，與普篩的概念毫無關係，不要用一些定義不清的名詞，來形容一個理性分析後，所選取的上好防疫政策！

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

老翁氣喘亡「醫師拒協助」！女兒氣炸公審

台東連三波聯合稽查　5件從業人員不符規定

台東連三波聯合稽查　5件從業人員不符規定

遏止疫情蔓延　台東連三波八大行業聯合稽查

遏止疫情蔓延　台東連三波八大行業聯合稽查

關鍵字：

上海浦東浦西疫情

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

快訊／20年老飯店熄燈！桃企大飯店突宣布「永久停業」

孫藝真、玄彬婚宴菜色曝光！祭出「高級魚子醬」韓網驚呆

Selina鮮肉男友「無罩正臉終於曝光

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面