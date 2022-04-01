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役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供）

記者黃翊婷／綜合報導

政府擬將徵兵役期從4個月延長到1年，掀起各界熱議。但究竟何時才會實施，民進黨知情人士透露，如果仍維持為軍事訓練役，不管要延長多久都得修法，就算通過了，還要等到公告2至3年後才會施行，換句話說，就算是在2024年總統大選前定案，新制也不會立刻上路。

俄羅斯出兵烏克蘭，引起國人關心兵役問題，外傳政府已經拍板定案，擬將徵兵役期延長到1年，讓很多役男向民代陳情，希望能提早卡位當兵，免得晚1天當兵就變成要服役1年。

根據《中時新聞網》報導，民進黨知情人士透露，如果不是編到正規軍隊之中，還是維持軍事訓練役，不管役期延長多久就是要修法，而修法通過後政策不會立即上路，要等到公告2、3年後才會實施，例如4個月的軍事訓練役也是公告很久之後才施行，因為法定程序規定至少需要公告1年，換句話說，就算延長兵役新制在2024年總統大選前定案，也不會馬上實施。

▲▼立法院外交國防委員會 國防部長邱國正報告「後備軍人召集優待條例草案」案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱國正赴立法院外交國防委員會報告「後備軍人召集優待條例草案」。（圖／記者屠惠剛攝）

對於各界的疑慮，以及役男們爭相卡位的問題，國防部長邱國正昨日（3月31日）表示，兵役役期調整還沒有定論，有很多學者、專家提出意見，國防部會將這些意見納入考慮，而有些的確已經納入考慮，「我知道很多家長、年輕人很急，我也要跟他們致歉」，畢竟很多答案還不知道，難免會感到焦慮，「但要從我這邊得到肯定答案，我真的要跟各位致歉，目前我沒有肯定答案」。

邱國正坦言，當初在2013年將1年的役期改成4個月時，有很長一段時間，部隊裡面服役的人分成兩類，分別是1年跟4個月；若這次確定兵役延長，一定會有調節時間，「早1天當兵就沒事、晚1天當就變1年，不會有這種狀況」。

另外，關於民進黨立委王定宇提問，軍事訓練役的二兵月薪僅6510元，換算日薪為217元，義務役月薪是否有調高的可能性。邱國正也允諾，之後一定會研議討論。

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