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馬力波、頓巴斯快淪陷！95%地區被俄佔領　飛彈摧毀主要燃料供應庫

▲▼馬力波。（圖／路透）

▲車臣首領聲稱，俄軍如今已佔據馬力波90至95%地區。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）公佈，俄軍在特別軍事行動期間，用高精準巡弋飛彈摧毀了烏克蘭4座為頓巴斯地區烏軍部隊供應燃料的大型燃料庫，讓烏東的戰事出現變化。與此同時，車臣首領卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）透露，馬力波如今有百分之90至95的地區已落入俄軍手中。

據俄羅斯衛星通訊社報導，科納申科夫聲稱，俄軍在當地30日晚間，用高精準巡弋飛彈摧毀了4座分別位於聶伯彼得羅夫斯克（Dnipropetrovs'ka）、利西昌斯克（Lysychansk）、楚胡伊夫（Chuhuiv）和新莫斯科斯克（Novomoskovsk）的大型燃料庫，而這些燃料庫是頓巴斯地區烏軍的主要燃料供應。

與此同時，普丁盟友、車臣魁儡總統卡德羅夫在本週初，於馬力波（Mariupol）與「頓內茨克人民共和國」（Donetsk）領導人普希林（Denis Pushilin）進行會面、商討進一步合作的計劃後，在Telegram發文指出，俄軍如今已佔據馬力波90至95%的地區，並用「解放」一詞形容了俄軍的相關計劃。

他補充，目前馬力波人的生活已逐漸恢復正常，厭倦了砲擊、爆炸和飢餓的人們走出避難所，來到街上活動，有些人甚至開起了自己的車，還有不少人斷絕了逃家的想法，而原本已離開的人也正坐著私人交通工具返回馬力波，不過「匪徒」則仍藏在他們的最後藏身地「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）。

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