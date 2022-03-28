普丁和土耳其總統艾爾段通話　俄烏新一輪談判伊斯坦堡舉行

▲土耳其總統艾爾段與俄羅斯總統普丁通話。（示意圖／路透）

文／中央社記者何宏儒安卡拉27日專電

土耳其總統艾爾段今天與俄羅斯總統普丁在電話中商討烏克蘭最新情勢演變，兩人同意俄羅斯、烏克蘭下一輪和平談判將在伊斯坦堡舉行。

土耳其總統府通訊署今晚在聲明中指出，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）和普丁（Vladimir Putin）談到烏克蘭戰爭最新情勢和談判進程。艾爾段告訴普丁，俄、烏必須儘快達成停火、實踐和平，並且改善人道條件。

烏方談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）稍早在臉書宣布，「雙方決定3月28日至30日在土耳其舉行代表團的下一輪面對面會談」；俄方談判代表團團長梅丁思基（Vladimir Medinsky）證實即將與烏克蘭舉行會談。但俄方表示，談判29日開始，預計30日結束。

土耳其總統府在聲明中沒有提到俄、烏新一輪談判何時展開。艾爾段強調，將繼續對和平進程提供各種支持。

烏克蘭方面曾經形容，與俄羅斯有關於終結入侵戰爭的談判「非常艱難」。

艾爾段24日表示，他會建議普丁從烏克蘭戰爭中「有尊嚴退場」。

他當時說：「我會尋找結束此事的辦法，告訴他，要做和平締造者，有尊嚴地退場。」



