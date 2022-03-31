初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

▲0331台東防疫記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者林冠吟／台東報導

指揮中心31日宣布台灣新增87例本土病例，其中台東新增5例，為初鹿牧場女員工，案23264的2位小孩、先生、婆婆，共4人確診，另1人則為曾參加過台中婚宴被匡列採檢後確診，不過其自述足跡相當簡單，僅參加完喜宴便返回台東，無再外出，台東縣府也將針對該案，調閱相關手機定位紀錄，以進一步釐清相關足跡。

台東31日新增5名本土病例，累計至今已有17人確診，並有272人居隔，10人自主健康管理。其中一人，案23410，因參加台中婚宴後被匡列後確診，為50多歲男性，打過3劑疫苗，匡列3人居隔。

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▲該名曾參加台中婚宴確診的個案，自述足跡相當單純，縣府要查。（圖／翻攝自臉書）



至於初鹿牧場女員工確診後，再傳染給4名家人，為婆婆案23411，70多歲女性，打過3劑莫德納疫苗，匡列2人居隔；2名小孩，案23412，其就讀永安國小，有參加補習班和才藝班，縣府也緊急對40名同班同學匡列隔離，目前8人陰性，其餘尚在檢驗中，而未匡列的所有師生31日上午也已全數到鹿野快篩站完成快篩。初鹿牧場女員工12日曾帶案23413未滿1歲的男嬰，一起前往新北市參加娘家聚會，在13日出現發燒症狀，於14日和媽媽一起回到台東。而在先生部分，為案23414，並也接種過3劑疫苗，但仍突破性感染確診。

饒慶鈴也指出，CDC稍早經基因定序調查後發現，卑南家庭群聚案延伸至鹿野鄉同住家人確診之傳播鏈，相關確診者的基因定序確認與中和公寓社區確診者相同。