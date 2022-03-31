桃園新增15例與多條傳播鏈有關　某電子廠員工確診感染源不明

▲桃園市長鄭文燦主持防疫記者會 。（圖／翻攝臉書）



記者沈繼昌、林冠吟／桃園報導

指揮中心31日宣布台灣新增87例本土病例，其中桃園新增15例確診個案，大潭電廠群聚案中新增10例，另外5人則為，舞蹈老師傳播鏈新增2人、基隆確診者接觸個案新增1人、1人在竹北某燒肉店用餐與確診者足跡重疊，因而確診，並有一名某電子大廠員工確診，其感染源目前尚未釐清，衛生局也緊急對該職場809人全面進行採檢。

鄭文燦指出，大潭電廠群聚案中，新增1名中華工程師確診，為案23385，40多歲女性，27日採檢為陰性，列為專案居隔，經二採後陽性確診，Ct值僅16；另9人則是日商丸紅機電的泰籍移工，9人第一輪快篩接為陰性，二採確診，Ct值在12到33之間。而整起群聚案中，累計已有88人確診，21位為桃園籍；67位為外縣市，目前居隔人數來到963人，市府也緊急對相關工區進行採檢，所幸目前採檢1183人全數均陰。

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鄭文燦回應，目前初步判斷移工間應有接觸，因而確診，將鎖定相關宿舍區域，至於沒有居隔的人員，也將進行第二次採檢，希望透過多次多層採檢，確保疫情可以收斂，目前已再採809人，採檢人數還會再擴大，居隔人數也可能再增加。

另在舞蹈班傳播鏈中，新增2人，為案23523與23525，分別為桃園某舞蹈教室主任和學生，2人因與確診者案23258有接觸，被匡列居隔採檢後確診。不過由於該名確診的舞蹈老師在桃園多個學校授課，且該舞蹈班共有18個學生，分別分屬不同學校，也採取嚴格標準，做了完整的採檢，因此發現案23525確診，Ct值24.7。該生所就讀的桃園高中，同班和跨班部分停課10天，匡列48名師生全部居隔，全校停課7天，4月6日復課。

而在基隆與台北確診者接觸確診案中，一位為案23126的女性友人，為案23524，被匡列居隔採檢後確診，Ct值23.7；另一人則與台北確診者足跡重疊，曾在竹北燒肉店一起用餐，匡列採檢後確診，為案23526，Ct值29.3。

最後一人，則為桃園某電子大廠員工確診，為20多歲男性，為案23527，在職場快篩陽性，經PCR採檢後確診，目前感染源仍有待進一步調查，衛生局也緊急匡列採檢809人，希望能在第一時間圍堵疫情。