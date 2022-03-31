烏克蘭重大勝利！「炸毀坦克」突破俄軍包圍　現場影片曝光

#Ukraine: A Russian T-72B3 tank burning after being hit by the Ukrainian forces in #Chernihiv Oblast. Not the safest thing to stand near to though. pic.twitter.com/OmCih12vuJ — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 30, 2022

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯日前在談判後承諾減少對烏克蘭的部分軍事行動，但俄軍卻在30日對基輔市郊和北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）展開密集轟炸，讓烏克蘭總統澤倫斯基憤怒不已。網上最近流出影片，顯示烏克蘭已從俄軍手中奪回北部大城切爾尼戈夫（Chernihiv）附近的領土。

▲烏克蘭軍方已重新佔領切爾尼戈夫附近的斯洛博達村，還在當地炸毀了一輛俄羅斯坦克。（圖／翻攝自推特）

據CNN報導，烏克蘭目前已重新佔領距離切爾尼戈夫約19公里處的斯洛博達村（Sloboda）。從網路影片可見，斯洛博達村在爆發一連串襲擊後，處處早已佈滿硝煙。在一場激烈對戰後，烏克蘭炸毀了當地一輛俄羅斯坦克，讓街道瀰漫著濃濃的白色煙霧，而戰勝的烏克蘭士兵則志高氣昂地扛著步槍，四處走動。

報導稱，斯洛博達村對烏克蘭突破俄羅斯在切爾尼戈夫的包圍至關重要，而這也是烏克蘭在切爾尼戈夫戰役中的首個重大勝利之一。切爾尼戈夫是位於烏克蘭首都基輔東北方約145公里的大城。據基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）指出，當地在30日遭遇了「重大襲擊」。