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新制道交條例酒駕不再去識別化　空窗期酒駕累犯台南仍去識別化公布　

▲台南市政府在道交條例酒駕資訊公布正式實施後，首批酒駕再犯者在查明裁決處分確定前的空窗期，仍去識別化公布。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府在道交條例酒駕資訊公布正式實施後，首批酒駕再犯者在查明裁決處分確定前的空窗期，仍去識別化公布。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府在31日道交條例酒駕資訊公布正式實施後、首批酒駕再犯者在查明裁決處分確定前的空窗期，為達到警示禁止酒駕目的，仍將持續執行「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，經統計，實施迄今第3周共公布18位重大酒駕事件資訊，交通局再次呼籲酒後不開車，共同保障用路人安全。

交通局局長王銘德表示，市府對於酒駕事故多管齊下推動許多作為，除持續辦理酒後不開(騎)車、酒後代駕宣導活動外，警察局亦加強取締酒駕勤務，重大酒駕事件資訊公開自3月2日實施迄今已逾第3周，共計公布16位酒駕累犯、2位酒駕肇事逃逸等資訊，經統計以男性騎乘機車最多，發生行政區以中西區、新營區最多，發生時間以清晨4-6時、下午16-18時最多，特別是其中14位酒測值多數皆都超過0.25mg/L，對於其他用路人均造成嚴重危害，均依公共危險罪嫌移送偵辦。

▲台南市政府在道交條例酒駕資訊公布正式實施後，首批酒駕再犯者在查明裁決處分確定前的空窗期，仍去識別化公布。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，因應道路交通管理處罰條例第35條修正，加嚴新制將於3月31日正式實施，新法實施後酒駕累犯紀錄追朔自2019年7月1日起算，汽機車駕駛人如自2019年7月1日起10年內第2次違反規定（即酒駕累犯），且第2次酒駕違規日屬2022年3月31日後並經裁處確定者，就會被完整公布姓名、照片、違規事實，亦即公布累犯者資訊不是取締後隨即公布，而是須待當事人受裁決處分確定後，才會正式發布，故新法實施後至首批酒駕累犯資訊公布仍有段空窗期。

交通局表示，基於保護本市市民及用路人交通安全的公益正當目的，此段空窗期間酒駕累犯資訊仍依本作業原則辦理，直到有符合新法實施酒駕累犯資訊公布後才停止執行。

交通局強調，台南市作業原則中除酒駕累犯外，其餘酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件等4類重大酒駕事件，仍將以汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站，希望藉此讓酒後駕車等不良習慣民眾能有所警惕。

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