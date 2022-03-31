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5歲小弟結婚啦！對象竟是「龍鳳胎妹妹」全村嗨爆　父母：靈魂伴侶

記者張方瑀／綜合報導

泰國一對年僅5歲的龍鳳胎27日在父母的見證之下，舉辦了一場盛大的婚禮，因為泰國部分佛教徒認為，龍鳳胎是前世無法修成正果的靈魂伴侶，因此必須透過成婚來消除前世業障，今生才能重新開始。

▲▼泰國一對年僅5歲的龍鳳胎27日在父母的見證之下舉辦一場盛大的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／@mgronlineeastern ）

▲泰國一對年僅5歲的龍鳳胎在父母的見證之下舉辦婚禮。（圖／翻攝自Facebook／@mgronlineeastern ）

根據當地媒體報導，泰國紅統省一對年僅5歲的龍鳳胎，在父母與家人的見證之下舉辦了盛大的婚禮，他們的母親奇瓦功 （Chittakan Jitwangron）表示，這對龍鳳胎是一起出生的，代表著他們在前世有浪漫的連結，若不讓他們成婚，前世的業障就會影響到今生。

▲▼泰國一對年僅5歲的龍鳳胎27日在父母的見證之下舉辦一場盛大的婚禮。（圖／翻攝自Facebook／@mgronlineeastern ）

▲泰國部分佛教徒認為龍鳳胎必須成婚才能消除前世業障。（圖／翻攝自Facebook／@mgronlineeastern ）

從曝光的畫面可以看到，兩位「新人」似乎還搞不清楚發生什麼事情，小新郎還不斷拿著手機玩。新人父親馬宏席 （Naowarat Marongsri）說，村子裡對於龍鳳胎成婚都有相同的觀念，「龍鳳胎結婚不會造成任何傷害，只會帶來好運。」

婚禮當天，還有9名佛教僧人到場誦經祝賀，現場氣氛相當熱鬧。不過，其實這場「婚禮」只是祝福儀式，並沒有任何法律效力。泰國部分佛教徒認為，龍鳳胎在前世是靈魂伴侶，卻因故無法修成正果，所以必須透過成婚來消除前世業障，今生才能重新開始。

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