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大陸 大陸焦點 特派現場

陸留學生入境澳洲遭遣返　手機有軍訓照片被指接受過「軍事訓練」

▲雪梨機場,大陸大學軍訓課。（圖／CFP）

▲大陸大專院校學生都有軍訓必修課程。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名留學生近日出發前往澳洲時，在雪梨國際機場遭機場人員盤查，結果從該名留學生中手機發現有大學時期的軍訓課程照片，因此認定該名留學生「隱瞞」其受過「軍事訓練」經歷，拒絕這名留學生入境，取消簽證並立即遣返。對此，大陸外交部也向澳大利亞提出嚴正交涉，敦促其停止「損人不利己」的做法。

▲雪梨機場,大陸大學軍訓課。（圖／CFP）

▲雪梨機場。（圖／CFP）

《環球時報》報導，知情人士透露，該名留學生從自助通道入境，提取行李後，被澳邊境執法人員攔截盤問並檢查其手機和行李，但未查到違法違規物品。澳執法人員將中國高校（大專院校）組織軍訓認定為所謂「軍事訓練」，以其隱瞞所謂「軍事訓練」經歷為由拒絕入境並當場取消簽證。中國駐澳使領館已第一時間向該學生提供領事協助。

這名消息人士還表示，另一名大陸赴澳留學生在1個月前，從雪梨國際機場入境時同樣遭到澳邊境執法人員盤查後遣返。這名留學生從自助通道入境時未能通過，後經人工通道入境，但在提取行李時，澳方邊境執法人員對其詳細盤問情況並查驗行李和電子設備。

澳大利亞邊境人員在這名留學生的手機中發現部分大學時期的軍訓照片，同樣以隱瞞「軍事訓練」經歷為由拒絕留學生入境，當場通知其簽證被取消後原機遣返。

對此，大陸外交部發言人汪文斌昨（30）日在例行記者會上表示，澳方的有關做法與中澳人文交流互利共贏的本質背道而馳，「我們敦促澳方停止這種損人不利己的做法，為中澳人文交流與教育合作營造良好氛圍，提供必要條件，中方將堅定維護中國赴澳留學人員的正當合法權益。」

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