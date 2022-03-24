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波蘭台灣留學生「衝前線」援助烏克蘭　他吐心聲：有能力就盡量幫

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭逾350萬平民逃往他國，其中最多人選擇前往鄰國波蘭。波蘭東南邊境城鎮盧布林（Lublin）已成為人道主義援助重鎮，當地台灣留學生也加入志工行列，親赴第一線提供協助，他們表示，如果自己有能力，就應該盡量幫忙。

TaiwanPlus記者李克（Rik Glauert）指出，烏克蘭難民不斷從100公里外的邊境湧入盧布林公車總站，儘管波蘭當局、地方慈善機構及NGO為了提供大量援助而承受巨大壓力，卻仍表示國際支持至關重要。而旅居波蘭的台灣人願意伸出援手，與家鄉的情況密切相關，因為台灣也持續面臨中國的挑釁威脅。

▲▼波蘭東南邊境城鎮盧布林（Lublin）的台商及台灣留學生加入志工行列，親赴第一線援助烏克蘭難民。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲▼波蘭東南邊境城鎮盧布林（Lublin）的台商及台灣留學生加入志工行列，親赴第一線援助烏克蘭難民。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲台灣留學生陳韋辰（上）及Brian Lin（下）加入烏克蘭援助活動。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

來自台灣的醫學系學生陳韋辰（Joey Chen）自願加入慈濟在當地的援助活動。他表示，「如果我出了什麼事，可能需要幫助。所以我現在有能力，也可以幫助他們。如果我們遇到相同情況，可能也會有人幫助我們。」

另一名台灣留學生Brian Lin表示，「也不能說沒有可能，也是有可能我們也變成那樣子，那就是在我們可以幫助別人的時候，盡量多幫助他們。」

▲▼波蘭東南邊境城鎮盧布林（Lublin）的台商及台灣留學生加入志工行列，親赴第一線援助烏克蘭難民。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲波蘭紅十字會忙得不可開交。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

此外，波蘭紅十字會也雇用更多員工、招募志願者，甚至改造停車場及辦公室，就是為了協助大量難民。員工喬切克（Ewelina Jocek）坦言，爆發戰爭後，工作出現很大的變化，「我們的工時變長了，開始工作一整個晚上，甚至必須徹底重新建構一套新的工作方式。」

▲▼波蘭東南邊境城鎮盧布林（Lublin）的台商及台灣留學生加入志工行列，親赴第一線援助烏克蘭難民。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

▲台商林志明展示計畫提供烏克蘭難民的住所及學習空間。（圖／TaiwanPlus授權，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權。）

不過，烏克蘭難民的食物、住所及藥品等基本需求獲得滿足後，可能還必須在當地展開新生活，因為母國戰火仍在持續中。台商林志明（Jimmy Lin）發現了這一點，因此開設宿舍，為烏克蘭難民提供廉價住宿，還計畫把一些教室改造成烏克蘭兒童的學校。他說，「所有烏克蘭人都有自己的生活，每個人都是。孩子們去上學，父母們去工作，卻突然……。他們為什麼要承受這種痛苦？」

想到普丁就害怕　波蘭邊境居民曝最大恐懼「下一個輪到我們」

 

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