時力黨代表盼黃國昌扮演母雞　提案要求徵召參選年底首長

▲前時代力量立委黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量日前召開黨員代表大會，有黨代表在會中提出臨時動議，要求徵召前立委黃國昌參選縣市首長。對此，時代力量秘書長白卿芬表示，秘書處已有相關時程規劃，具有全國知名度的人選也都會在研議範圍，但決議徵召首長參選人選並非黨代表職權，因此該提案遭到擱置。

媒體報導，時代力量26日下午舉行黨員代表大會，會中有黨代表連署提出臨時動議，針對年底選戰，應徵召黃國昌參選縣市首長，但另有黨代表質疑這是「情緒勒索」，雙方爆發口角。最後經過表決，臨時動議遭否決，許多黨代表憤而離席，大會也不歡而散。

時代力量發言人余佳蒨27日上午證實，時代力量確實在26日下午2時召開黨員代表大會，會中也有黨代表提出臨時動議，要求「徵召」黃國昌參選縣市首長，但並未指明特定縣市，而本次黨員代表大會提案數相對較少，因此僅進行至大約下午5時30分便順利結束。

白卿芬受訪時則表示，有關徵召首長人選部分，經決策會議決議後，秘書處已有相關時程規劃，「黨內具有全國知名度的人選也都會在研議範圍」， 可以理解部分黨代表高度關切年底選舉的心情，但決議徵召首長參選人選並非黨代表職權，因此提案才遭到擱置。

另外，有時代力量人士私下表示，黃國昌若年底出來參選縣市首長，可帶動時代力量整體聲量及選情，但部分黨中央人士及黨員代表不願討論徵召黃國昌參選，反而一直討論時代力量立委邱顯智，「就是希望邱顯智辭職參選後，讓黃國昌遞補立委，回歸立院」。

對此，白卿芬說明，提名小組成員有建議過徵詢黃國昌，但目前尚未徵詢，而目前已正式徵詢參選意願的只有邱顯智。至於是否為希望邱顯智辭職參選讓黃國昌遞補立委，白卿芬則說，黨員代表大會中沒有人這樣說。

根據時代力量2020不分區立委名單，由現任黨主席陳椒華名列第一，現任立委邱顯智排名第二，現任立委王婉諭排第三，前立委黃國昌則排在第四，前台北市市政顧問翟本喬列在第五。

第六到第十二名則分別為獸醫關心羚、台灣會計師金控副總王幗英、民報發起人陳永興、前時代力量秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院負研究員白卿芬、在地文創家趙芸菁及屏東基督教醫院神經內科主任詹智鈞。