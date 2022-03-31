前聯醫藥劑部主任「便宜行事」4標案詐247萬　下場曝光

▲北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，涉嫌以臨床藥學會名義投標長照藥事服務被控貪汙罪。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市聯醫藥劑部前主任陳立奇、顏焜熒基金會執行長蕭宏緯等5人，被控在2015年、2016年間辦理規劃「藥劑部104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件勞務採購案時，用不實單據請款銷帳，導致聯醫陷於錯誤支付標案款項，藉此詐得269萬多元，2019年依法起訴。士林法院一審今宣判，依《貪污治罪條例》利用職務詐取財物等4罪，各處陳立奇有期徒刑2年，緩刑5年，支付公庫80萬。

2019年1月廉政署搜索發現，陳等人涉嫌詐取北市政府衛生局委由北市聯醫藥劑部舉辦「104年、105年台北市醫院社區整合式長照藥事服務計畫」、「105年獨居失能送藥到宅暨居家用藥安全訪視服務計畫」、「105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案」、「105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案」等4項標案，均由臨床藥學會投標及得標，而陳立奇卻同時以聯醫藥劑部主任身份，指示下屬製作訪視影片，作為學會承攬標案的成果，藉以向衛生局請領269萬多元的標案款項。

陳立奇則再利用學會、基金會名義，製作影片，支出助理費等費用，2016年11月20日在中興院區舉行「成果發表會」，其中主持人是由陳立奇面試，而費用卻是由基金會支出，因而認定陳立奇「假公濟私」，標案其他費用則流入陳所掌控帳戶。

▼去年8月開庭，陳立奇拿出自己歷年得獎紀錄。（資料圖／記者黃宥寧攝）

去年開庭，陳立奇接受訪問表示，「系統增修需要很多錢」，為了持續推動業務，委辦案的經費主要控流在特定學會下做資訊系統，但經費使用是有所用途、有所本，如果真的要私用，他早就用掉了，絕對不會僅為這2百多萬去動手腳，系統也花心力時間建立起來，執行成果也都有得獎，也在國際發表。

士林地院一審今（31日）宣判，陳立奇被依利用職務詐領財物4罪，各處有期徒刑2年，應執行5年、緩刑5年；須向公庫支付80萬、褫奪公權2年、繳回犯罪所得247萬1000元。

至於其他被告部分，聯醫藥劑部藥品管理組組長陳怡靜利用職務職務詐取財物4罪，各處有期徒刑1年，應執行1年8月，褫奪公權1年；臨床藥學會理事長王春玉利用職務上機會詐取財物未遂2罪，各處有期徒刑1年，應執行1年、又犯利用職權機會共同詐取財物各處8月，應執行有期徒刑1年4月、緩刑2年，向公庫支付10萬、臨床藥學會秘書處秘書李羽婷無罪、顏焜熒基金會執行長蕭宏緯無罪。

