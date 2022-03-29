16歲癡心妹為愛拍露奶裸照　指定姿勢全做到...男友得入獄服刑

▲北市20歲賴姓男子要求16歲小女友，拍攝裸露下體、胸部或全裸猥褻照片供他觀賞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市20歲賴姓男子，要求16歲小女友擺出他指定的姿勢，然後自拍露胸部、下體或是全裸照片，再以LINE傳送給他觀賞共19次，法院審理時，賴男矢口否認犯罪，也未與小女友達成和解，士林地院審結，依使未滿十八歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月、要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年1月，合併執行有期徒刑1年8月。

判決指出，高中肄業賴男與16歲小女友小雪（化名）從2016年1月起同居在新北，隔年又一起搬到北市同住。同居期間，賴男明知小雪未滿18歲，卻要求女友自拍指定的姿勢，裸露胸部、下體或全裸等照片傳給他，小雪不敢違背只好在租屋處及友人家，自拍後傳給賴男，但事後對賴提告。

法官審酌賴男明知小雪未滿18歲，為滿足私慾，不斷要求及指引女友自拍猥褻行為數位照片、影片等電子訊號，供他保存與觀覽，對小雪身心健康及人格發展產生不良影響，所生危害非微，另斟酌賴男犯後始終否認犯行，偵審期間也未與小雪和解或有賠償小雪損失相關作為，考量2人當時是男女朋友，賴男在傳送訊息要求後，小雪都迅速自拍和傳送。

法院考量賴男手段平和，未婚，現與外婆同住，職業為餐廳外場服務員，月收入2萬8000至3萬2000元，依要求使未滿十八歲之人製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年7月；又犯要求使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑1年1月，應執行有期徒刑1年8月。另扣案手機及猥褻照。