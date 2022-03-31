　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

維護台南市容景觀 違規小廣告環保局拆除告發並用

▲台南市環保局2022年以來己拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局2022年以來已拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市產業蓬勃發展，今年又是選舉年，各類違規廣告明顯增加，民眾看了摇頭，期盼公部門能積極拆除以維護市容景觀，台南市環保局2022年以來已拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。

▲台南市環保局2022年以來己拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局統計2022年1月起至3月中旬，拆除的違規小廣告物包括售屋仲介廣告、借貸布條、廁所水管包通、開鎖、選舉參選人廣告等約5萬件，違規前三名為售屋仲介廣告、選舉參選人廣告、借貸布條廣告，數量分別為43733件、4033件、2054件。

▲台南市環保局2022年以來己拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑呼籲業者及各參選人可善加用電視媒體、平面媒體或網路等合法管道宣傳，另依據台南市廣告物自治條例第4條規定，可向工務局（招牌廣告、樹立廣告） 、交通局（遊動廣告）或環保局（羅馬旗幟廣告）等機關申請合法廣告設置，切勿違規張貼、設置廣告，以免遭受重罰。

▲台南市環保局2022年以來己拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，去年下半年以來，各類違規廣告物明顯增加，台南市議會也關注到此現象，今年1月、3月議會臨時會均於大會強加監督，要求工務局、環保局強力拆除違規廣告物。

▲台南市環保局2022年以來己拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局指出，為了維護市容景觀，清潔隊員不只體力上拆得辛苦，還要常要面對各種有形無形的壓力。但好不容易拆完，沒過多久這些違規小廣告又悄悄出現。經過多方評估決定拆除與告發並用，自4月1日起除加強拆除也會依法告發裁處1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼也將依電信法規定移送電信單位停話處分。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
S媽護航前女婿「汪小菲回應了」！　張蘭接小S電話開罵
俄軍集體性侵16歲少女！　關鍵音檔曝光
驚悚片慎入！貨櫃車撞上來　駕駛遭2車夾擊喪命
被評肉少醬水！義大利麵店怒控「JOE是要對決」　Joeman
快訊／政大有確診者足跡！　校方緊急清消
快訊／俄羅斯宣布停火！　開放平民撤離
快訊／竹縣軍營爆士兵染疫！　軍方急擴大採檢
大咖男星才射死人！　63歲超猛又中第7胎
快訊／「類普篩」被質疑雙標！　陳時中回應了
快訊／高雄2國小童確診！　上百人採檢結果曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

維護台南市容景觀 違規小廣告環保局拆除告發並用

開第一槍！歡迎羅智強參選市長　「桃園新選風」連線成立

高雄「無預警」二度停水搶修16小時！　3.1萬戶停到早上7點

2022桃園市議員選舉　國民黨40人登記參選名單出爐！將提名35人

鎮瀾宮議會專案報告遭藍營否決　綠營轟：多數暴力

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲　盛讚台南蘭花絕美期待多面合作

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

健康e點通台南好健康　台南健康照護計畫正式啟動！

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落　23歲騎士崩潰：買不到24hrs

維護台南市容景觀 違規小廣告環保局拆除告發並用

開第一槍！歡迎羅智強參選市長　「桃園新選風」連線成立

高雄「無預警」二度停水搶修16小時！　3.1萬戶停到早上7點

2022桃園市議員選舉　國民黨40人登記參選名單出爐！將提名35人

鎮瀾宮議會專案報告遭藍營否決　綠營轟：多數暴力

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲　盛讚台南蘭花絕美期待多面合作

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

再遠都要一遊！潘孟安扭轉地方先天劣勢　打造屏東為新魅力之都

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

健康e點通台南好健康　台南健康照護計畫正式啟動！

丹麥吹哨者批中國4球員打假球處罰太輕　直言讓羽球運動蒙羞！

李聖經貼臉「小6歲鮮肉」　穿紅色鏤空洋裝抬腿太誘人

孫藝真喜帖超浪漫！新娘披頭紗出嫁　取消蜜月「週末與玄彬膩著」

一間破2000萬「驚悚垃圾淹沒陽台」　樓上1舉動超衝擊！萬人崩潰

陸再增8千多例感染　高鐵車長確診「列車緊急靠站消毒」

快訊／防堵疫情多點爆「祭出基隆類普篩」　陳時中14:00說明

陪動物寶寶過兒童節　台南頑皮世界歡迎親子同遊

高雄今+4！基隆、台中疫情往南燒　2國小生確診全校急採檢

歷經6年協商「高鐵首簽團體協約」　即日起生效！

打龜號測試場地確定了！廖老大：4／6「高美濕地風車大道」開戰

蝗蟲大軍淹沒俄羅斯小鎮！　居民拿網狂撈、用煙燻驅趕

地方熱門新聞

高雄無預警再停水　3.1萬戶停16小時

歡迎羅智強選市長　桃園新選風連線成立

2022桃園市議員選舉　國民黨40人辦理登記

鎮瀾宮專案報告遭否決　綠營怒轟

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

連鎖中醫放百職缺　33K起跳+近萬獎金

國道疑不滿警車「剪車」竟尾隨反剪擋車

低收及中低收入戶加發生活補助

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲

扭轉劣勢！潘孟安打造「品牌屏東」

屏東縣長民進黨內初選民調曝光

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

張淑芬與張麗善閉門會談　願協助雲林青年就業

台南展開大型車加強執法專案　

更多熱門

相關新聞

陪動物寶寶過兒童節

陪動物寶寶過兒童節

台南頑皮世界動物園，邀請民眾來和新生動物寶寶連假一起來過兒童節，4月/2日(六)到5(二)日，兩人同行門票可享優惠，歡迎親子一起同遊！

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

大貨車內輪差撞倒　女騎士遭輾慘死

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲

澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲

台南健康照護計畫正式啟動！

台南健康照護計畫正式啟動！

台東足跡擴及台南　進香團到南鯤鯓代天府

台東足跡擴及台南　進香團到南鯤鯓代天府

關鍵字：

台南市容小廣告環保局拆除告發

讀者迴響

熱門新聞

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

遭Joeman評「麵肉末太少醬偏水」　店家要求下架

巫苡萱公開隆乳片！　扯衣秀壯觀巨球：再也不用擠

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

無照大牛被絞成廢鐵　車主怒求國賠

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

玄彬、孫藝真今下午3點世紀婚禮！

罔腰19歲男兒身舊照撞臉日系偶像　網驚：根本美男子

桃園驚傳螞蟻咬死人！29歲男「嘴唇發黑」亡

Selina牽新男友現身黃子佼生日趴！全程十指緊扣

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面