維護台南市容景觀 違規小廣告環保局拆除告發並用

▲台南市環保局2022年以來已拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市產業蓬勃發展，今年又是選舉年，各類違規廣告明顯增加，民眾看了摇頭，期盼公部門能積極拆除以維護市容景觀，台南市環保局2022年以來已拆除5萬件違規小廣告，強調除了持續強力拆除外，也會依法告發處分，雙管齊下以降低死灰復燃的機率。

環保局統計2022年1月起至3月中旬，拆除的違規小廣告物包括售屋仲介廣告、借貸布條、廁所水管包通、開鎖、選舉參選人廣告等約5萬件，違規前三名為售屋仲介廣告、選舉參選人廣告、借貸布條廣告，數量分別為43733件、4033件、2054件。

環保局長謝世傑呼籲業者及各參選人可善加用電視媒體、平面媒體或網路等合法管道宣傳，另依據台南市廣告物自治條例第4條規定，可向工務局（招牌廣告、樹立廣告） 、交通局（遊動廣告）或環保局（羅馬旗幟廣告）等機關申請合法廣告設置，切勿違規張貼、設置廣告，以免遭受重罰。

另外，去年下半年以來，各類違規廣告物明顯增加，台南市議會也關注到此現象，今年1月、3月議會臨時會均於大會強加監督，要求工務局、環保局強力拆除違規廣告物。

環保局指出，為了維護市容景觀，清潔隊員不只體力上拆得辛苦，還要常要面對各種有形無形的壓力。但好不容易拆完，沒過多久這些違規小廣告又悄悄出現。經過多方評估決定拆除與告發並用，自4月1日起除加強拆除也會依法告發裁處1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼也將依電信法規定移送電信單位停話處分。