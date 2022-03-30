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健康e點通台南好健康　台南健康照護計畫正式啟動！

▲台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

依據國民健康署研究調查顯示，台灣老年人口衰弱盛行率約為4.9％，衰弱前期盛行率約為40％，為延緩老化失能，台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。

▲台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，讓市民能夠在台南「健康終老」，一直是市府團隊持續努力的目標，衛生局於台南市37區衛生所及6家社區藥局建置43處健康照護據點，提供市民多元量測、衰弱評估及衛教服務等智慧健康照護服務，據點也依據量測結果，進一步提供醫療、營養、運動或其他健康促進服務。

▲台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

衛生局許以霖局長補充說明，長輩或其照顧者更能搭配「台南好健康」APP，查詢歷史量測記錄，並獲得個人化衛教宣導，讓長輩能方便地隨時掌控身體健康狀況。希望透過台南市健康照護計畫，針對有需求的長輩，能及早進行相關介入措施，預防或延緩後續失能的發生及嚴重度，進而壓縮失能時間。

▲台南市衛生局2022年辦理台南市健康照護計畫，並於30日辦理「健康e點通、台南好健康」啟動記者會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場除進行量測體驗及APP展示說明外，還有專業營養師分享長者預防衰弱的一大利器，三好一巧「吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧」健康均衡飲食原則。歡迎各位市民朋友一起到43個健康照護據點體驗免費測量及全國首創的電子化衰弱評估，讓我們一起為自己的健康把關。

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