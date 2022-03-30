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澳洲辦事處露珍怡代表拜會黃偉哲　盛讚台南蘭花絕美期待多面合作

▲澳洲辦事處露珍怡代表（Representative Jenny Bloomfield），偕同經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）及辦事處人員一同蒞臨台南市政府拜會黃偉哲市長。（圖／記者林悅攝）

▲澳洲辦事處露珍怡代表（Representative Jenny Bloomfield），偕同經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）及辦事處人員一同蒞臨台南市政府拜會黃偉哲市長。
（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

澳洲辦事處露珍怡代表，偕同經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）及辦事處人員一同蒞臨台南市政府拜會黃偉哲市長，由教育局長鄭新輝、新聞處長蘇恩恩、經發局副局長蕭富仁、西門國小校長呂翠玲一同與會，雙方就雙語教育、經濟合作、投資機會、綠色能源與氫能合作等方面，進行深入且廣泛的交流討論。

黃偉哲市長提及，在經貿合作上，台南與澳洲皆生產許多優質農產品，澳洲出產紅酒、牛肉、龍蝦等；台南則以鳳梨、蘭花等聞名，期望透過未來的合作，可以讓更多台南民眾品嚐到來自澳洲的美味，也能讓更多澳洲人接受台南的優質農產品。

▲澳洲辦事處露珍怡代表（Representative Jenny Bloomfield），偕同經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）及辦事處人員一同蒞臨台南市政府拜會黃偉哲市長。（圖／記者林悅攝）

黃偉哲並邀請露代表於2024年前來參加台南建城400年活動，也希望台澳友好的精神與澳洲的元素能在建城400年時充分體現。

黃偉哲市長提到，台南是台灣的綠能發展重鎮，澳洲則是台灣最大的能源供應國，能源轉型是世界各國努力發展的趨勢，澳洲在能源轉型的經驗值得台南學習，希望未來台南與澳洲能攜手為地球零碳排目標盡一份心力。

露珍怡表示，台南是台灣最古老的城市，很榮幸能造訪這座文化首都。露代表接著強調，近年台澳關係日益緊密，除了能源、畜牧農產業的合作，也肯定台南推動雙語教育的努力，在2030雙語國家政策目標上，露代表補充澳洲有豐富的英語教育經驗，可為來自不同背景的人提供優質的英語教育服務。最後，露代表盛讚台南的蘭花非常美麗，未來有機會將更常到訪台南。

▲澳洲辦事處露珍怡代表（Representative Jenny Bloomfield），偕同經濟暨政策處副處長宋洛若（Laura Salt）及辦事處人員一同蒞臨台南市政府拜會黃偉哲市長。（圖／記者林悅攝）

露珍怡代表於2021年2月1日抵台就任，蒞府拜會時，適逢台南國際蘭展期間(3/26-4/5)，全世界每六朵蘭花就有一朵來自台南，黃偉哲特地送上台南生產的烏克蘭國旗色調蘭花，強調自由民主國家團結之精神，也期望日後台澳在經貿、文化、民間交流都能更加盛行。

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