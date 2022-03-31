有確診足跡...新光三越、三井OUTLET提前打烊　市府狂發3.6萬簡訊

▲台中三井OUT LET有確診者足跡，業者進行清消。（圖／三井OUT LET提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市31日增加一名本土個案，經疫調確認為「婚宴群聚案」其中一案，是西屯區60多歲家庭主婦，台中市府今下午公布確診者足跡，而相關場所如三井OUT LET、新光三越台中店、台中鳥日子旅店宣布提前關店進行清消，其中台中鳥日子今日原有20多組房客，均全數取消或延期入住。

MITSUI OUTLET PARK台中港（三井OUT LET）發出公告，「今日因應疫調通知，配合政府政策進行清消作業準備之故，今日預定提前結束營業時間，將於晚間6時提前閉店」。另外，新光三越台中店也於稍早宣布於今日下午5時提前閉店，進行清消。

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▲三井OUT LET公告，今日將提前打烊。（圖／三井OUT LET提供）

承億文旅台中鳥日子聲明，今日進行自發性閉館消毒作業，預計明日（4月1日）中午12時30分恢復正常營運，業者說，今天原定有20多組房客，因疫情影響選擇延期入住或取消。

▲台中鳥日子旅店正進行清消。（圖／衛生局提供）

衛生局今日下午於記者會公布確診個案足跡點，有林酒店森林百匯自助餐、VVG婚宴會館、left左派酒吧、台中鳥日子、好樂迪KTV台中三民店、有益肚包雞等調查。另還有三井outlet、西屯菜市場、太平三汀山、Honda大里廠、小貝果托嬰中心、空也素麵食、草悟道漢默斯、南屯想咖啡、新光三越台中中港店、統聯轉運站、台中高鐵站等足跡點，足跡點全面清消中。衛生局也將針對3月26、27日有進出相關場所民眾寄發超過3萬6000筆「實聯制簡訊」，請民眾自主檢測。

衛生局指出，台中市自即日起至4月6日於澄清醫院中港分院(側門採檢站)、林新醫院(惠中路大門口)、台中醫院(急診篩檢站)、澄清醫院平等院區、童綜合醫院、台中榮總開設社區快篩站，請同時間足跡重疊的民眾，前往快篩及監測自我健康狀況。