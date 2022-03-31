遏止疫情！台東三波八大行業聯合稽查　5件從業人員不符規定

▲▼台東為遏止疫情蔓延，自3月28日起連續3天，聯合稽查八大行業是否落實防疫措施。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國內本土疫情日趨緊張，台東至31已日累計17例確診，台東縣政府展現強烈防疫決心，自3月28日起已連續3天，針對特定娛樂場所進行聯合稽查，嚴防休閒娛樂場所造成群聚感染，共計有5件從業人員不符合疫苗接種規定。

縣府呼籲相關休閒娛樂場所工作人員／從業人員（含流動工作人士）皆應接種COVID-19疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。並自即日起至4月30日須每週進行1次快篩，陰性者使得提供服務。民眾前往消費時，須配合出示完整接種疫苗3劑證明才能進場。

縣府財經處連續3天會同台東縣警察局、衛生局及移民署專勤隊，分別針對臺東市、關山及池上等熱區，進行夜間聯合稽查行動，共查獲5名從業人員未符合疫苗接種規定，均予以現場勸導，請業者務必落實中央防疫管理措施指引，勿掉以輕心。

中央公告相關場所最新防疫管理作為，從3月27日起嚴格要求相關場所工作人員、從業人員及前往消費的民眾，均須完整接種3劑疫苗；歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店、理容院（觀光理髮、視聽理容）及特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖的從業人員，也須健康監測造冊，如經查獲場所人員違反相關防疫規定，將依《傳染病防治法》裁罰。

財經處呼籲，業者應儘速要求從業人員施打3劑疫苗，並每週進行1次快篩，若後續查獲從業人員違規，將依相關規定裁處，請民眾依規定戴好口罩、保持社交距離、配合實聯制，防疫不鬆懈，齊心抗疫挺台東。

