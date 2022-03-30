幫年輕女同事夾菜！女友翻臉「摔筷子走人」　他傻眼問：很嚴重嗎

▲男子聚餐時幫女同事夾菜，結果女友當場翻臉，讓他不禁想問「很嚴重嗎？」（圖／取自Pexels）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友在臉書發問，他27日參加公司聚餐，本來氣氛蠻愉快的，但一位男同事帶女友出席，又2度夾菜給另一名年輕女同事，結果女友當場摔筷子走人，場面一度相當尷尬，讓他不禁好奇想問大家「這件事很嚴重嗎？」不料意外釣出網友神解。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，當時男同事也跟女友有說有笑，可能知道年輕女同事是南部人、隻身北漂工作，才兩度夾菜給對方，不料直接踩中另一半地雷，氣得女友當場摔筷子走人，場面頓時陷入萬分尷尬，「更巧的是，男同事隔天竟然排假沒上班...請問一下有男友or有老公的女生，妳覺得這事很嚴重嗎？」

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許多女網友看完紛紛留言，「她是北漂又不是肢障」、「女友也可以剝蝦給其他男同事吃，這樣才公平」、「這男的不是腦子進水，就是有意分手」、「不該摔筷子，是我就直接把筷子插他大腿上」、「太客氣了，居然不是把筷子插他鼻孔」、「這本來就是家人或親密的人才會有的行為」、「很嚴重啊！當我的面夾菜給別的女人，是不想活的概念吧！」

一些男網友也難以認同，「要也是夾給自己女友吧」、「我大男人，但我只會體貼我老婆」、「幫每個人都夾菜就可以，只幫年輕女同事夾菜太顯擺」、「已經有男女朋友了就要懂得避嫌，要照顧人可以用其他方式」、「現在疫情期間，為什麼要幫別人夾菜呢」、「今天換作男生北漂，你同事會幫他夾菜嗎」、「重點是，那個年輕女同事是不是也沒來上班...」

其中，還有男網友提出另一種可能性，「不要嫌我多嘴，男的根本是計劃通，不只事先請好假，還請眾多演員見證，可以快速分手，不拖泥帶水，無縫接軌南部女孩，大家也不會再問為何分手，不只安全下莊，還順便抱得美人歸，正式照顧女同事。」瞬間引發熱議。

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