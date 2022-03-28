出手幫女同事！霸氣女失手「保溫瓶」打死她老公　結局網讚爆

▲仗義女同事出手制止家暴男，結果失手打死對方。（示意圖，非本文當事人／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「路見不平，拔刀相助」，陝西咸陽就有一名非常仗義的女子，她近日看到同事被丈夫毆打，立刻上前制止，結果情急之下失手將對方打死了。此事今（28）日登上微博熱搜，網友紛紛對仗義女的行為表示支持，「幹的漂亮！」。

據《瀟湘晨報》報導，近日小嘉（以下均為化名）在公司上班時，丈夫阿海突然闖進並暴力毆打她，這一幕被同事小貝見到，決定仗義相助、上前制止。在撕扯過程中，阿海竟將小貝的臉部咬住，場面相當混亂，情急之下，小貝用保溫瓶擊打了對方。

公司的保全人員和其他工作人員見狀，一起將施暴的阿海壓倒在地，並打電話報警，之後阿海被送往醫院救治。等到民警到達現場後，發現阿海已經死亡。

對於此次事件，咸陽市渭城區檢察院認為，阻攔丈夫家暴的妻子同事，其行為不構成犯罪，為正當防衛，依法決定對其不起訴。

此事今日登上微博熱搜，網友紛紛為小貝的見義勇為點讚，「陽間新聞」、「我就擔心同事的臉還好嗎」、「案子判的不錯，以後繼續」、「這男的要囂張到什麼程度，直接到妻子單位去，在公共場合，當著妻子所有同事的面打妻子，究竟是什麼人能對家暴對法律藐視到這種程度，細思極恐啊」。