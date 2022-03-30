　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

▲▼南韓現任總統文在寅、總統夫人金正淑。（圖／達志影像）

▲南韓現任總統文在寅、總統夫人金正淑。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現任總統文在寅將於5月9日正式卸任，豈料妻子金正淑過去出席元首峰會、國是訪問、邀請外賓等正式場合換穿多套華服、服裝配飾，其高額的治裝費遭公民團體與在野黨質疑是濫用青瓦台特殊活動費，要求青瓦台應透明公開費用。儘管青瓦台極力澄清是「自費購買」，今（30）日卻仍遭警方立案偵辦。

根據《韓聯社》，南韓公民團體「庶民民生對策委員會」指控金正淑涉嫌業務侵占、特定犯罪重處罰法國庫損失最等嫌疑向首爾警察廳舉告，首爾警察廳原本想將此案移交給高位公職者犯罪搜查處，最後仍將該案分配給首爾廳內下轄的反貪腐公共犯罪搜查隊。

最近，南韓網路論壇上出現數張集合過去金正淑換穿多套洋裝、韓服的相片，網友們紛紛要求青瓦台應解釋高額治裝費的來源。

▼南韓論壇出現金正淑穿各種套裝出席正式場合的相片。（圖／翻攝自韓網）

▲▼南韓論壇出現金正淑穿各種套裝出席正式場合的相片。（圖／翻攝自韓網）

韓國納稅者聯盟會長金善澤（김선택）曾要求青瓦台應對外透明公開特殊活動費支出紀錄、金正淑治裝費金額來源，但卻遭到青瓦台以國家安全機密為由拒絕，於是他向首爾行政法院提出訴訟，進而取得勝訴。對此，敗訴的青瓦台決定提出抗告。

針對種種疑雲，青瓦台副發言人申惠賢（신혜현，音譯）昨（29）日在簡報會議中澄清，強調金正淑的治裝費是「自費」，表示從未以購買總統夫人服裝與配飾為目的，將治裝費編列進青瓦台特殊活動費的預算中。

另外，南韓網路論壇最近流傳一張拍攝於2018年7月10日的相片，當時金正淑在首爾某間電影院被安排與印度留學生一同觀賞印度電影《我和我的冠軍女兒》（Dangal），不過當時金正淑被拍到左肩上的花豹模樣胸針似乎是法國奢華珠寶、鐘錶製造商卡地亞（Cartier）的產品，至少要價2億韓元以上（約新台幣465萬元）。

▲▼金正淑套裝上出現要價2億韓元以上的「卡地亞」花豹胸針。（圖／翻攝自KTV국민방송）

▲金正淑套裝上出現要價2億韓元以上的「卡地亞」花豹胸針。（圖／翻攝自KTV국민방송）

青瓦台關係人士解釋，該間公司（卡地亞）也確認過花豹胸針並非自家產品，「從胸針模樣來看，可以得知與卡地亞的產品完全不同」。

現場有記者提問，「那麼這代表（相片中的胸針）是卡地亞的仿冒品嗎？」；該青瓦台關係人士則辯稱，「我並不認為所有花豹模樣的胸針都是卡地亞的仿冒品。」

只不過，未來文在寅於5月9日卸任後，其青瓦台特殊活動費等相關內容記錄將被列為「總統指定記錄物」，至少要等30年後才能再度對外公開，由於要求青瓦台公開費用支出細項的訴訟在文在寅卸任前定讞的機率不高，因此相關內容恐怕屆時將難以查閱。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
快訊／士林晚間驚傳「無預警停電」
醫：生病最好不要多休息！　曝「3驚人下場」
快訊／限定3小時！「總站夜市」接種疫苗最高可領1100元
快訊／疫情拉警報　北市曝高雄2師「確診足跡」
1500萬大牛被絞成「8325元廢鐵」　機師怒求國賠：周杰倫
網美控吳亦凡迷姦陷憂鬱「其實去整型」　手術照流出時間對上了
遭Joeman評「肉末太少醬偏水」　義大利麵店家怒要求下架影
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨掃毒「抓到5台灣人」！藏毒677公斤　最重可判無期徒刑

普丁點名馬力波：繼續包圍轟炸　直到「烏克蘭軍隊投降」為止

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

車臣首領又被打臉！卡德羅夫自稱在馬力波　「跪地祈禱照」卻露餡

烏俄開戰滿月...美國只出一張嘴？楊永明：美兩黨鬥爭是起因之一

中國恐依循「俄羅斯模式」攻台！　美軍歐洲、印太司令共商對策

德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

埃及「死者之城」4000年古墓出土！墓主全是王室高級成員

不斷更新／烏克蘭今開3條人道走廊　超過400萬人逃離烏克蘭

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

柬埔寨掃毒「抓到5台灣人」！藏毒677公斤　最重可判無期徒刑

普丁點名馬力波：繼續包圍轟炸　直到「烏克蘭軍隊投降」為止

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

人類22次差點引爆核武！　其中一次肇事者竟是「黑熊」

車臣首領又被打臉！卡德羅夫自稱在馬力波　「跪地祈禱照」卻露餡

烏俄開戰滿月...美國只出一張嘴？楊永明：美兩黨鬥爭是起因之一

中國恐依循「俄羅斯模式」攻台！　美軍歐洲、印太司令共商對策

德發布天然氣供應「早期警報」籲民眾省點用　2天前才拒付盧布

埃及「死者之城」4000年古墓出土！墓主全是王室高級成員

不斷更新／烏克蘭今開3條人道走廊　超過400萬人逃離烏克蘭

快訊／士林捷運站周圍「突停電」影響約565戶！台電回應了

快訊／國小社團老師確診！桃園晚間新增2校停課　名單一次看

柬埔寨掃毒「抓到5台灣人」！藏毒677公斤　最重可判無期徒刑

益航去年去海運獲利1.52億元、EPS0.2元　大洋、友成因大陸疫情虧損

普丁點名馬力波：繼續包圍轟炸　直到「烏克蘭軍隊投降」為止

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台18校宣布停課

捷運站附近店家一片黑 ！士林晚間565戶無預警停電　台電：線路故障

醫：生病最好不要「多休息」！曝「3驚人下場」反而害了他

周湯豪出道11年「超自律生活」曝光　吳宗憲一聽羞愧

台達BIC智能照明系統獲故宮「多寶格展」採用　打造全新博物館體驗

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

國際熱門新聞

聯合國偵察直升機墜毀　機上8人罹難

逾30爆乳妹集體被戳快篩「乳浪畫面」太震撼

26歲女優慘成屍塊　粉絲看片認出刺青

伴郎婚禮「真情告白」感動新娘！婚後閃離帶球嫁

法神鬼先知預言：2023年將發生世界大戰

足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨

普丁淪政治殭屍　真正開戰原因曝光

俄防長：殲滅600外籍傭兵「500人跑了」

J罩杯遭親哥襲胸！前AV女優卻被媽罵「騙子」

一家5口「集體墜樓」4死1重傷　謎團調查報告曝

美影藝學院今決定威爾史密斯懲處　妻潔達蘋姬IG終發聲

俄答應撤軍基輔　烏「有條件」答應中立化

14歲少年搭「自由落體」慘遭甩出...墜地慘死

普丁被爆「已經躲入核掩體」恐將部署核武

更多熱門

相關新聞

韓網紅「李根大尉」發文澄清：我強調沒有逃跑！

韓網紅「李根大尉」發文澄清：我強調沒有逃跑！

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭一個多月，全球各地更有許多人加入國際志願軍的隊伍，親自前往烏克蘭協助作戰，而南韓一名擁有76萬訂閱者的YouTuber「李根大尉」更是高調宣布自己要前往烏克蘭，還指責南韓當局不願提供協助。不過網友對他的行徑反應兩極，先前更有人爆料他其實根本沒到烏克蘭，反而躲在波蘭拍片，只為搏版面。事隔多日他終於親上火線回斥這些傳聞。

日新版教科書過審！稱釣魚台為「日本固有領土」

日新版教科書過審！稱釣魚台為「日本固有領土」

南韓擬推動澤倫斯基發表國會演說

南韓擬推動澤倫斯基發表國會演說

日預估：台東部海域30年內發生7.0↑強震機率破90%

日預估：台東部海域30年內發生7.0↑強震機率破90%

日審教科書增鬼滅之刃　刪慰安婦遭強迫字眼

日審教科書增鬼滅之刃　刪慰安婦遭強迫字眼

關鍵字：

日韓要聞南韓文在寅金正淑治裝費青瓦台青瓦台特殊活動費

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台17校停課　疫情燒進校園

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演

即／確診者參加進香活動！南投足跡曝

快訊／警開紅單彈匣掉地上　竟未發現

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面