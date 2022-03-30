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南韓擬推動澤倫斯基發表國會演說　尹錫悅承諾戰後安排兩人會晤

▲▼澤倫斯基23日向日本國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基23日向日本國會發表視訊演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

繼23日烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在日本國會以視訊方式發表12分鐘的演說後，南韓朝野擬推動澤倫斯基在國會發表視訊演說，屆時將採自由出席。同時，南韓總統當選人尹錫悅昨（29）日在與澤倫斯基通話時表示，只要俄烏戰爭結束，便可安排兩人儘速見面。

根據韓媒《News1》，南韓政壇人士今（30）日指出，上午在國會議長朴炳錫（박병석）主持會議後，朝野院內代表一致同意將推動澤倫斯基在南韓國會發表視訊演說。

南韓院內朝野一致協議，屆時將在國會外交統一委員會的主管之下，安排聽取澤倫斯基向南韓國會發表的視訊演說，地點安排在外交統一委員會會議室、或是議員會館大會議室，而非本會議場。

根據韓媒《朝鮮日報》，在澤倫斯基接連向各國發表示訊演說後，南韓政壇也傳出建議邀請澤倫斯基向南韓國會發表演說的聲浪。對此，南韓外交部長鄭義溶也樂觀其成表示，「就像其他國家的議會邀請澤倫斯基，我認為我國（南韓）議會也可以考慮看看。」

澤倫斯基於美東時間16日向美國參、眾議院發表視訊演說時，將俄羅斯侵略烏克蘭的行徑比喻為911恐怖攻擊，「如今烏克蘭正日以繼夜遭受如美國911恐怖事件般的攻擊行動，呼籲應該在烏克蘭的上空設置禁飛區」；而在向日本國會發表演說時，澤倫斯基感謝日本是亞洲第一個向俄施壓的國家。

澤倫斯基從3月起先後向歐盟（1日）、英國（8日）、波蘭（11日）、加拿大（15日）、美國（16日）、德國（17日）、瑞士（19日）、以色列（20日）、義大利（22日）、法國（23日）、日本（23）等國國會發表視訊演說。

另外，南韓總統當選人發言人金恩慧（김은혜）於30日上午透露，其實尹錫悅、澤倫斯基兩人於29日的通話時間並不算短，而雙方皆有意在俄烏戰爭停戰後安排見面，討論南韓、烏克蘭的實質合作方案。

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