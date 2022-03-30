日本新版高中教科書過審！稱釣魚台為「日本固有領土」

▲日本審定新版高中教科書，稱釣魚台列嶼為「日本固有領土」。（圖／CFP）



記者王佩翊／綜合報導

日本文部科學省29日公布了2023學年度起提供給高中學生的新版教科書審定結果，其中將釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）與竹島（南韓稱獨島）稱為「日本固有領土」，意旨迄今從未成為他國領土。經過審定合格的共有「地理綜合」、「地理探究」、「公共」以及「政治、經濟」等11種教科書。

根據《共同社》報導，文科省29日公布了2023學年度起，主要提供給高二學生使用的教科書審定結果，而這是基於「高中新學習指導要領」的第二次教科書審定。其中，在「地理綜合」科目的教科書中，因為認為「按照日本立場，學生可能產生誤解」，因此把原本註記為「本國領土」的部分修改為「日本固有領土」。

除了「地理綜合」之外，還有「地理探究」、「公共」以及「政治、經濟」等，共計11個科目的教科書涉及領土說法的改變。此次審定根據新指導要領，將這11科的教科書中所提及的釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）、北方四島（台稱南千島群島）以及竹島（南韓稱獨島）皆稱為「日本固有領土」。

在「日本史探究」的部分內容與地圖中，也對北方四島（台稱南千島群島）做出相同記述，有關於日本的領土劃定，有7種教科書都提及了釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）、北方四島（台稱南千島群島）以及竹島（南韓稱獨島），其中3種稱北方四島（台稱南千島群島）為固有領土。文部科學省表示，所謂的「固有領土」指迄今從未成為他國領土。

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