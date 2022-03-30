暗酸林姿妙捲弊案　江聰淵拋「5不誓言」：不收紅包、家人不干政

▲民進黨中執會通過江聰淵參選宜蘭、蔡培慧參選南投。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨宜蘭縣長林姿妙近日捲入諸多弊案，民進黨30日中執會通過2022年宜蘭縣長參選人，由現任宜蘭市長江聰淵出戰。江聰淵致詞時暗酸林姿妙，提出「5不誓言」，包括「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾，以及家人不干政」。

江聰淵表示，獲得提名參選宜蘭縣長，對自己來說不僅是榮耀，更是責任，他願意為宜蘭來承擔，因此要向所有宜蘭鄉親，以及民進黨支持者承諾，面對2022這場艱辛挑戰，會全力以赴，用實際行動及有願景的建設規劃，贏得縣民的信賴。

另外，對於近來林姿妙捲入諸多弊案，江聰淵暗酸，他參選是要找回宜蘭的光榮，實現宜蘭人的驕傲，他要向所有鄉親強調，「廉能政府」是這場選戰重要的價值。

他認為，「宜蘭經驗」就是清廉、勤政、愛鄉土，這是從已故縣長陳定南以來，歷任民進黨縣長奉行的準則。

江聰淵表示，他會延續光榮使命，秉持歷任民進黨縣長「不收紅包、不取回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，還要加上家人不干政的第五不。

江聰淵表示，因為清廉是政治人物基本操守，「我要讓民進黨清廉、勤政、愛鄉土精神再次實現在蘭陽平原的土地上，成為未來施政基本信念與行動準則」。

▲民進黨中執會通過江聰淵參選宜蘭。（圖／記者林敬旻攝）