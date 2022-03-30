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台南鳳梨開賣啦！　黃偉哲拓展通路提供消費者更多元選擇

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，農業局與觀旅局齊心協力，也攜手國內企業全聯、沃隼釀造、大苑子、福和生技及飯店業者等合作，開拓一系列鳳梨商機，提供消費者更多元的選擇。▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）


自2021年起台灣鳳梨無預警遭中國禁止輸入，台南市長黃偉哲化身代言人，南北奔波到消費地和電視購物叫賣鳳梨、邀請企業認購，並媒合多家台南名店，聯合推出鳳梨創意甜品及祭出優惠，也將鳳梨外銷至新加坡、日本及香港，用實際行動力挺鳳梨農。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南的鳳梨季終於來了，台灣的風景從屏東到台南、嘉義的鳳梨陸續熟成，今年的鳳梨產量會微幅減少，外銷量微增加，在這情況下，謝謝全聯供應鏈能夠在通路上架台南鳳梨，也感謝福和生技，還有感謝飯店業的合作，提供鳳梨做成的果汁或切片，讓更多住宿客人品嘗到優質台南鳳梨，提供台南或其他各地的消費者更多元的選擇。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，依農委會預估，今年度鳳梨生產量約較去年減少1％，國際市場可提高至3萬公噸，預期銷售壓力可較去年為低，因此今年台南鳳梨的產銷策略及各項作為，將以拓展國內加工通路及穩定市場價格為主，特別邀請不同領域的企業單位共同合作，一同投入支持台南農產行列，期待農民產銷暢旺、消費者大飽口福。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，市府自去年底就積極與各通路接洽，除了結合全聯推廣台南產銷履歷優質鳳梨外，另外也攜手佳美生技與大苑子茶飲專賣主攻年輕族群，透過HPP冷高壓製程技術，保存鳳梨的鮮美與風味，延長果品的銷售期。同時也針對都會男女，與福和生鮮合作推動截切水果上架全聯、超商，讓消費者可以更便利的食用鳳梨。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧表示，台南是台灣重要的旅遊城市，每年均有超過400萬的遊客入住台南，為了推廣台南農產品，過往觀旅局均與飯店業者合作推出許多促銷活動，今年除了開發鳳梨精釀啤酒外，也與農業局合作，將鳳梨果汁飲品推廣到星級飯店作為餐宴飲品或客房飲料，讓住台南、遊古蹟、玩景點、饗鳳梨成為一種新的旅遊時尚。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局於3月中旬就與產區單位、合作社產及貿易商洽談，初步掌握目前外銷以日本市場為主，貿易商接單狀況較去年為多，整體外銷狀況穩定，國內市場價格相對平穩，目前已有農民陸續採收。

▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府30日舉辦台南鳳梨多元行銷記者會，由市長黃偉哲主持，今年以拓展加工通路穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，提供消費者更多元選擇。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，台南鳳梨即將正式進入產季，全聯將從4月開始販售台南關廟產銷履歷鳳梨，電商通路如東森購物、郵政商城等也陸續上架，鳳梨好筍季產業文化活動也將在4月23、24日展開，農業局將持續與南市飯店業者合作鳳梨入菜，舉辦多場展售活動，讓消費者可以品嚐美味可口的台南鳳梨，希望民眾踴躍選購，農業局也已將農會、產銷班、合作社等訂購資訊提供於農業局網站，歡迎企業團體多多利用。市議員沈震東、Ingay Tali穎艾達利、李啟維等人也到場關心。

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台南鳳梨開賣黃偉哲通路

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