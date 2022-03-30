台南牡蠣可追溯　食安購買請放心

▲台南市政府為推廣質優味美台南牡蠣，30日邀請南市區漁會，推薦在地生產溯源保證的「台南好蚵」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南外海養殖牡蠣肥碩鮮甜，營養豐富，廣受消費者喜愛，目前已進入盛產期，台南市政府為推廣質優味美台南牡蠣，30日邀請南市區漁會，推薦在地生產溯源保證的「台南好蚵」，並示範數道簡易美味的「鮮蚵料理」，歡迎全國民眾購買品嚐當季鮮美牡蠣。

市長黃偉哲表示，台南為全國牡蠣養殖重要產區，分為潟湖平掛式養殖及外海浮筏式養殖，養殖面積約2400公頃，年產量約7000公噸，約佔全台1/3。近來受到越南進口低價牡蠣衝擊，甚至混充台灣本土牡蠣販售，造成國內牡蠣產業危機。因此落實牡蠣產地標示、優化牡蠣加工環境、導入冷鏈提升品質及增加銷售通路管道，將是台南牡蠣產業未來發展目標。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，安南、安平與南區外海是台南浮筏式牡蠣養殖的重要產區，養殖數量9,000餘棚，約佔全國浮筏式蚵棚5成以上，為台南具特色及競爭力之在地產業。外海養殖牡蠣無岸際污染疑慮，且隨時浸於海中吸收養分成長，顆顆晶瑩剔透、肥美多汁，3~5月為盛產期，現在吃正對時，選購的重點最好是直接到生產地購買，或挑選由南市區漁會推薦具有溯源條碼的「台南好蚵」，不但新鮮美味，食品安全更有保障！

為推廣民眾選購當令台南牡蠣，農業局邀請大廚邱英洋老師以台南牡蠣為食材，示範5道簡易美味的「鮮蚵料理」，現場色香味俱全，讓人食指大動，充分展現在地鮮蚵魅力。

同時為強化消費者辨識及食用可溯源國產牡蠣，市府農業局結合南市區漁會，將4月2日在台南市農會假日農市，舉辦「台南好蚵行銷推廣活動」，提供限量有溯源條碼之新鮮去殼牡蠣促銷，歡迎市民朋友前往選購，讓您買的開心、吃的安心。