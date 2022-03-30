夠義氣！友人遇山難他衝派出所求救　通緝犯被逮：我良心還在

▲潘姓嫌犯表示自己良心還在，不能放任友人不管，趕緊衝派出所求救。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名潘姓男子慌張跑進派出所求救，表示和友人上山採藥，但友人身體不適。受理員警驚覺發現，報案的潘姓男子竟是通緝犯，搜救小組先上山救援後，警方再把潘男逮捕歸案，不過潘男倒也配合，他表示知道自己被通緝，但良心還在，不能放任友人不管，讓在場員警直呼是最有義氣的通緝犯。

六龜分局梅山派出所28日下午1點多，接獲一名潘姓男子報案，潘姓男子焦急表示，他和張姓友人一起到五溪山區採藥材，但友人突然身體不舒服還有血便現象，他趕緊下來求救。

▲搜救小組上山找到受傷的張姓男子，並協助送醫。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲通緝犯冒險衝派出所報案，被警方讚爆：「有義氣的通緝犯」。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警受理報案後，發現眼前的潘姓男子竟然是毒品通緝犯，但救人要緊，警方聯繫桃源消防分隊、玉山國家公園管理處、保七總隊第八大隊共同組成搜救小組，由潘姓通緝犯帶同前往上山救援。

就在隔天，搜救小組找到張姓男子後協助運送下山就醫，待相關救援行動結束後，員警於梅山吊橋口將潘姓通緝犯逮捕歸案。

潘嫌歷經兩天數趟山路波折，身心皆顯疲態，雖然被警方逮捕，但他向警方表示：「我雖然毒品被通緝，但是我的良心還在，如果沒有回來救他(張姓友人)，他會死掉」。員警對於潘嫌明知已遭通緝仍冒險下山求救，直呼是「最有義氣的通緝犯」。

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