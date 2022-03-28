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高雄房仲爽成交！遵守防疫不逐桌敬酒　他1周請5攤喝到胃潰瘍

▲▼實價登錄2.0,預售屋,登錄,逾期,坪數,裁罰。（圖／記者陳建宇攝）

▲台積電到高雄設廠，讓高雄房市超火熱。（示意圖／記者陳建宇攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄房市買氣大噴發！一名江姓房仲短期內成交2個大物件，同事們起鬨要他請客，江姓房仲豪邁答應，但礙於防疫規定不得逐桌敬酒，他改分宴模式，短短一周就請客5攤，導致原本就有胃病的他，大半夜痛到坐也不是、躺也不是，趕緊掛急診喊救命。

收治病例的阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成醫師表示，江先生除了有中度脂肪肝，還有十二指腸潰瘍。他到院時主訴，上班業務忙碌壓力大，三餐不定，也有菸酒習慣，一直有胃痛、胃食道逆流毛病，平常都上藥房買消炎止痛藥應付。

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▲▼阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲阮綜合醫院消化內科預防醫學暨健康管理中心主任蕭偉成。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成指出，這次造成十二指腸潰瘍，應該是連日的暴飲暴食使胃腸道負擔加重，使分泌過多的胃酸像土石流般，衝垮薄弱的胃黏膜，所幸在各項檢查後無發現其他疾病問題。

蕭偉成表示，邊吃邊說話、量多、食速快，這些小動作其實容易脹氣、胃悶、消化不良，形成胃食道逆流。尤其去吃到飽餐廳，專挑貴的肉類海鮮吃，不知不覺攝取過量高油、高糖、高膽固醇食物，除了造成肥胖、脂肪肝，也會讓有三高(高血壓、高血糖、高血脂)體質的人上火，這些問題累積久了，有造成中風的危險。

▲中間黃色部分為十二指腸潰瘍病灶。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中間黃色部分為十二指腸潰瘍病灶。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成醫師強調，難以早期診斷的胰臟癌，初期症狀因為和膽管炎膽結石、十二指腸潰瘍的腹脹、腹痛、噁心、嘔吐等消化道疾病類似而被忽視；另方面，當胰臟腫瘤壓迫到其他內臟器官或神經，造成腹痛、腰痛或背痛，也容易被以為是其他疾患而延誤就醫，所以就醫時的詳細檢查及預防保健篩檢是十分重要的，民眾不可不慎。

▲中間黑色部分為胃食道逆流造成的粘膜缺損。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中間黑色部分為胃食道逆流造成的黏膜缺損。（圖／記者許宥孺翻攝）

蕭偉成提醒，雖然目前防疫仍維持二級警戒，但外出有飲食需求得免戴口罩，有些人樂得藉著聚餐拿下口罩解悶，尤其最愛「吃到飽」的民眾，暴飲暴食吃出問題的病例真不少，清明連假又快到了，輕鬆之餘可要撙節食量。

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