2女騎士撞成一團竟是牠害的　裝死還想「肇事逃逸」遭活逮

▲綠鬣蜥驚險出現在馬路上，害2女騎士發生車禍後竟還裝死企圖肇逃。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區28日發生一起車禍，但事故兇手竟然是「牠」！一名吳姓女子騎車時，發現一隻綠鬣蜥出現在馬路上，緊急剎車後遭後方陳姓女騎士追撞，機車倒地時還壓到了綠鬣蜥，警方到場處置後，原本以為綠鬣蜥已喪命，但牠卻突然恢復行動，企圖肇事逃逸，警民合力圍捕後，再通報動保處帶回處理。

這起車禍發生在28日下午1點多，警方接獲報案，鳳山區五甲一路上有交通事故，巡邏員警立即到場處理並請交通分隊前來測繪。

▲吳姓女騎士為了閃避綠鬣蜥急煞車，後方陳姓女騎士閃避不及就撞了上去。（圖／記者許宥孺翻攝）

26歲吳姓女騎士表示，在行駛時突然發現一隻綠鬣蜥出現在道路上，為了閃避綠鬢蜥而緊急剎車，才造成後方50歲陳姓女騎士騎乘機車追撞，所幸2人均輕微擦傷。

由於陳女機車倒地時，不慎壓到了綠鬣蜥，正當巡邏人員以為綠鬣蜥已意外喪命，欲移置交通事故車輛時，綠鬣蜥卻忽然扭動身軀恢復了行動力，並起身準備「肇事逃逸」。

▲▼綠鬣蜥裝死企圖肇逃，警民合力圍捕。（圖／記者許宥孺翻攝）

員警見狀立即使用一旁的塑膠籃，與在場民眾合力將綠鬣蜥罩住，以限制其行動，再通報動保處人員帶回處理，才結束這場綠鬣蜥驚魂記。至於交通事故部分，則送交通警察大隊進行車禍鑑定。