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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／中和公寓相關累計14人確診　侯友宜親上火線說明

記者杜冠霖／新北報導

新北市29日新增11例確診，有7例在中和，其中6例同住中和某公寓，1例是北市勞保局員工，與確診者去過的超商足跡重疊。經過昨日大篩檢後，30日再新增8例「中和某公寓」相關確診案例，對此，新北市長侯友宜下午3點召開疫情說明會說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

侯友宜上午在市政會議後受訪表示，目前經過昨天在同棟公寓清查篩檢後，除了原有的6個陽性確診，市府設一個景福機動篩檢站加上雙和篩檢站，昨天2個篩檢站篩了377人找到2個陽性確診個案，經過疫調跟同棟的人有所接觸關聯，一切都在穩定當中。

侯友宜強調，「廣篩是不變的策略」，還有機動篩檢站還有2天篩檢的時間，31處篩檢站都沒有撤，這2天包括今晚都可以到景福機動篩檢站篩檢，希望儘早把隱形傳播鏈找出來。

針對中和公寓2人躲在家裡不篩檢，是否會開罰？侯友宜說，清查過程這兩人一直沒有聯絡，敲門也沒有回應，後來透過警政系統找到了，經昨天篩檢是陰性，市府會去了解原因，「我希望大家能夠配合都去篩檢。」

至於中和公寓的感染源為何？侯友宜說，這棟公寓裡面到底感染從何而來，是不是環境或人的因素？要到現場釐清，到底是通風問題？排水問題？或環境接觸相關問題？目前到底是甚麼原因感染還在釐清中。

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