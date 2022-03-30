　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

男出納迷戀「斗內女直播」…盜2.1億公款爽打賞　包養辣妹當女友

▲▼濟南90後男挪用公款4800餘萬人民幣判12年。（圖／記翻攝自網易號）

▲男挪用公款4800餘萬打賞女主播。（圖／記翻攝自網易號）

記者鄭思楠／綜合報導

濟南一90後男子王磊（化名）挪用公款共計4800餘萬元人民幣（約新台幣2.15億元），多數用於直播打賞以及遊戲充值，其中直播打賞2000餘萬元（人民幣．下同），遊戲充值1000餘萬元。據悉，他看了女主播後怦然心動，為鞏固「榜一大哥」地位俘獲芳心而不停打賞。

據《山東商報》報導，王磊大學畢業後應聘至濟南某公司做出納，負責提供財務核算服務，每月工資5000元。入職後，他發現公司查帳不嚴，公司主要採取出納間截圖查帳。這種方式讓其發現財務漏洞，花錢找人修改帳戶網上銀行餘額截圖的方式來躲避公司查帳。

在挪用公款期間，王磊深夜在各大直播平台，看到身材火辣的女主播就打賞數萬元，成為了眾多女主播的「榜一大哥」。王磊表示，一開始很少刷禮物，後來主播引導他去刷禮物，還會組織他和別人「對戰」。為了誘導他打賞，主播會給他發些暴露照片和影片，說些情話。

王磊說，「我還談了一個女朋友，我在她身上花了近100萬元。」王磊的女友何丹住在王磊為其租下的豪華房子裡，日常生活費都由王磊負擔。

▲▼濟南90後男挪用公款4800餘萬人民幣判12年。（圖／記翻攝自網易號）

▲濟南90後男挪用公款被判12年。（圖／記翻攝自網易號）

王磊愛玩網路遊戲，挪用大量公司資金後，更肆無忌憚，瘋狂充值，購買大量遊戲裝備，高價找遊戲代練升級，前後充值了1000餘萬元。他說，「想過停止，但是我玩遊戲已經達到了一定地位，我想維持高地位的虛榮心，總覺得有人在遊戲上地位比我高，我也想升級到高地位。」

2020年，王磊用公司銀行帳戶在財務系統申請60餘萬元。不久後，王磊所在公司的財務負責人接到銀行電話，核實公司在不久前的一筆60餘萬元支出，經核查，發現這筆錢轉入王磊名下帳戶。

王磊剛被發現時拒認挪用公款，隨後公司在王磊銀行帳戶中，發現大量從公司帳戶轉入的款項。他只好承認自己挪用公司資金4800餘萬元，並在公司財務經理和人事部員工陪同下向警方自首。

濟南高新技術產業開發區人民法院近日作出一審判決，以職務侵占罪判處王磊有期徒刑12年，並處以沒收個人財產80萬元。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
跑山獸「大擁抱」蔡進國兒子　曝墜落高度約16層樓高
2警翹班帶女人爽喝！疫調鬼扯害4分局淪陷　陳家欽說重話了
獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演
不明感染源多　柯文哲直言「疫情會燒」：社區量不少
拚搏3天抱撼找到遺體！和碩蔡進國女兒慟謝搜救人員
快訊／「關鍵時刻」被罰120萬！　2來賓爆料未查證
確診足跡到台南！進香團去南鯤鯓代天府　吃住在香客大樓
館長又出事了！開直播斥業者「一百多件前科」下場GG
快訊／和碩蔡進國要回家了！遺體運抵停車場　兒女忍痛悲迎
快訊／台中足跡曝！　這家餐廳吃喜酒3人確診
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男出納迷戀「斗內女直播」…盜2.1億公款爽打賞　包養辣妹當女友

陸醫療專家發文力挺「動態清零」：不管防只管治，醫療體系有擊穿危險

清潔員打掃突遇小區封控　睡躺椅忍怪味住公廁5天

台青「兩岸滴水認親」遭關切　國台辦：民進黨心有魔障，走火入魔

時隔1年半　央視再次復播NBA

網美在社區裸背露肩拍清涼照　居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑「求愛被拒」索命　知情人曝內幕

許家印打7折賤賣深圳296坪豪宅　買家先備妥4.3億才可看房

邱太三提「兩岸互認論」　國台辦：數典忘祖的跳梁小丑

台海若衝突美介入更深？　陸官方：台有事、美來幫騙局早破產

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

男出納迷戀「斗內女直播」…盜2.1億公款爽打賞　包養辣妹當女友

陸醫療專家發文力挺「動態清零」：不管防只管治，醫療體系有擊穿危險

清潔員打掃突遇小區封控　睡躺椅忍怪味住公廁5天

台青「兩岸滴水認親」遭關切　國台辦：民進黨心有魔障，走火入魔

時隔1年半　央視再次復播NBA

網美在社區裸背露肩拍清涼照　居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑「求愛被拒」索命　知情人曝內幕

許家印打7折賤賣深圳296坪豪宅　買家先備妥4.3億才可看房

邱太三提「兩岸互認論」　國台辦：數典忘祖的跳梁小丑

台海若衝突美介入更深？　陸官方：台有事、美來幫騙局早破產

辣模穿超低胸上街「bra直接外露」！　公開ㄦ字深溝…網暴動了

調查行政中立扯出案外案　北市勞動局長竟鼓吹工會罷工

歡慶兒童節　黃偉哲化身登機客「偽出國」與學童體驗各國童玩

重機科技下放白牌電車！Gogoro SuperSport給你自由智在使用體驗

搭全球最高自由落體！14歲少年慘遭「高空甩出」...墜地慘死

超殺！住喜來登買1送1、希爾頓1泊2食每房5千　都贈5千元券

一大早店裡警報狂響！　轉頭「火車狗忘情狼嚎」網笑：旅客快上車

快訊／士林小黃開路上突自燃　運將急跳車滅火驚險畫面曝

鼻酸畫面曝！跑山獸溫暖擁抱蔡進國兒　曝墜落高度約16層樓高

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

大陸熱門新聞

女護理師爽當醫生娘！遭很甩現況淒慘

網美在社區裸背露肩拍清涼照 居民投訴：有些女孩連內衣都沒穿

工具人之怒！正妹遭當街咆哮

失蹤2天女童被殺害！76歲老人疑求愛被拒索命

21歲妹車禍全身燒爛！毀容、截肢經歷928天地獄療程

上海近6000例再創新高　拒不檢測恐背刑責

男住北京機場「一待14年」！還有「月薪」領

台青搞「兩岸滴水驗親」　帶黃河水混濁水溪

吃了泡發2天黑木耳！她「上吐下瀉」險送命

許家印打7折賤賣深圳296坪豪宅 買家先備妥4.3億才可看房

孕婦上夜班打瞌睡遭資遣！怒告公司判決出爐

台海若衝突美介入更深？　國台辦回應

早產雙胞胎只能救一個！窮夫妻手抖淚抓鬮決定

國台辦：民進黨心有魔障，走火入魔

更多熱門

相關新聞

綠委批大陸透過抖音打認知戰 朱鳳蓮：實際上是提供生活學習指南

綠委批大陸透過抖音打認知戰 朱鳳蓮：實際上是提供生活學習指南

民進黨立委林楚茵日前在臉書貼文批評大陸用抖音、小紅書等社群軟體對台進行「認知作戰」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（30）日表示，台灣很多年輕人喜歡用大陸的社交軟件（社群軟體，下同），「最直接的原因就是好用、好懂、好玩，這些軟件實際上是提供大家生活及學習的指南。」

台灣青年被抖音短片文化統戰？　連勝文：老百姓沒這麼弱智

台灣青年被抖音短片文化統戰？　連勝文：老百姓沒這麼弱智

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

林楚茵控抖音打認知戰　他1點反酸

全家「隱藏服務藏1年」！一票人驚呼：從沒看過

全家「隱藏服務藏1年」！一票人驚呼：從沒看過

杜特蒂么女抖音熱舞　音樂是對手競選歌

杜特蒂么女抖音熱舞　音樂是對手競選歌

關鍵字：

抖音快手打賞出納女主播挪用公款

讀者迴響

熱門新聞

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

不斷更新／全台15校停課　疫情燒進校園

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

全場公認「台灣最帥YouTuber」是他

巴西人妻因「台灣不有名」搬來　結果錯慘了

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面