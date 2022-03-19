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杜特蒂么女抖音熱舞！影片瘋傳「破百萬觀看」原因曝

▲▼菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓總統杜特蒂。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電

菲律賓總統大選將於5月9日舉行，反對派領袖、副總統羅貝多是候選人之一。菲國網友近日卻發現總統杜特蒂么女隨著羅貝多競選歌曲起舞的影片，驚呆網友之際也被大量轉傳。

菲律賓正副總統由人民分別投票選出。羅貝多（Leni Robredo）屬自由黨（LP），與杜特蒂（Rodrigo Duterte）不同陣營，她曾多次批評馬尼拉當局掃毒、抗疫等施政作為，並提出改善意見。

菲國網友16日發現杜特蒂么女維洛尼卡（Veronica Duterte）在短影音平台TikTok分享跟著羅貝多競選歌曲起舞的影片。15秒影片中，維洛尼卡握著女性友人的手，比出羅貝多名字的首字母L，並跟著音樂點頭搖擺。

維洛尼卡是杜特蒂和伴侶阿旺塞納（Honeylet Avancena）的女兒，現年17歲。

杜特蒂另與前妻育有兩子一女，長女薩拉（Sara Duterte）正與前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）搭檔，角逐副總統寶座。杜特蒂本人尚未表態支持任何總統候選人。

在維洛尼卡分享的影片中，可以看到她與杜特蒂、阿旺塞納的合影，因此網友推測，影片可能在杜特蒂家中拍攝。

一名網友在臉書轉傳維洛尼卡的影片，獲得9萬多個讚，4萬9000多人分享。馬尼拉時報（Manila Times）報導，這段影片在推特獲得近140萬次觀看。

維洛尼卡這項舉動引發網友正反意見，質疑她是真的支持羅貝多，或只是表達嘲諷之意。一名網友評論道：「哈哈哈哈哈你們，不要被那段TikTok影片騙了。記住她是杜特蒂家族成員，極致的政治玩家。」

另一名網友在社群平台Reddit說，雖然維洛尼卡此舉可能只是諷刺或想吸引關注，但即使薩拉在2016年大選也是支持羅貝多角逐副總統，因此不能排除維洛尼卡支持羅貝多選總統的可能性。

@lflvkkgkgksjsjdnfnnanj @veronicaduterteee #fyp #letlenilead ♬ sarcsm ba to or what - azi

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