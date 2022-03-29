　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

▲嫌女鄰居晚上洗澡唱歌太吵，呂男敲門罵三字經被控猥褻，台中地院判處無罪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲嫌女鄰居晚上洗澡唱歌太吵，呂男敲門罵三字經被控猥褻，台中地院判處呂男無罪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女子於110年3月15日晚間10點在住宅三樓洗澡唱歌，遭樓下呂姓男子嫌吵，上樓敲門罵三字經，兩人發生爭執。事後女子指控在洗澡時，遭呂男逕自打開門鎖進入浴室，將自己壓在牆上猥褻。經台中地院審理，僅能確認兩人發生爭執，但並無積極證據證明呂男有猥褻行為，判決呂男無罪。

判決書表示，被告呂男與女子並不熟識，分別居住在同棟住宅2樓及3樓。居住於3樓的女子指控：當時自己洗完澡，正穿上內衣褲，燈突然熄掉，因為因為聽到外面電風扇還有聲音，不像是停電，就靠近門聽到外面有鞋子摩擦地的聲音，便沒有開門，約30秒左右燈就開了，於是繼續穿衣服。而後門鎖就被呂男用不明方式打開，逕自進入浴室並抓住自己的雙手壓制在牆邊，把嘴唇貼近自己臉部還說「讓我親一下」，最後因為她強力反抗對方才離去，事後趕緊告知母親並報警。

呂男承認當天兩人爭執時，有對女子罵三字經，但堅決否認自己有任何強制猥褻的行為，他表示當天因為女子在浴室洗澡時唱歌，覺得很吵才去敲她浴室的門，對方不理會，他才把浴室的燈關掉，兩人因此發生爭執，對方還出來打他。浴室的門是她自己打開的，他並沒有進去浴室裡面。雖然有在浴室外抓住對方的手臂外側，但沒有摸她、親她其他身體任何部位，更沒有說過「讓我親一下」等話。

女子表示，她洗澡時確實有唱歌，但唱得很小聲。自己被抓住手臂時，因為奮力抵住呂男的脖子和肚子，所以呂男並無碰觸到自己身體的其他部位。

最後法院判決，女子證詞與呂男表示「除抓住女子手臂外，無其他碰觸」大致相符，檢察官所舉之證據，僅可確定兩人發生爭執，但未能證明被告有強制猥褻行為，因此判決呂男無罪。

►澎湖花火節玩爽4天才3490元！

ET快訊
何妤玟1句話「小S當場臭臉」！　怒嗆：難怪妳會離婚
績優幼兒園遭廢止！183幼童待安置...老師抱一起痛哭
LIVE／黑卡超哥激凸牽爆乳高材生奔飯店　當天才發親子出遊片
「老婆和人開房間可以，被開玩笑不行」　他揭威爾史密斯打人原因
立委評鑑結果出爐！　3立委列「待觀察名單」
朋友起鬨「跳水慶生」　16歲高中生溺斃淡水河
足球員遭食人魚啃光　拉出水面剩白骨
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

語言治療師沒穿內褲拉小女孩的手來摸　賠40萬判刑3年定讞

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

奧斯卡典禮拿愛妻光頭開玩笑　威爾史密斯揍人：閉上你的臭嘴

搶黃燈？名車沒煞停撞飛騎士　女駕駛下車竟「先開後車廂」

網紅露背眼尖粉絲揪大黑痣　醫生驚：抖音救了你一命！

惡霸犬跟哥坐同張椅子嫌擠　狂推他屁股：你坐太多了啦

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

高雄警再突襲53家娛樂場所　赤膊阿北無罩爽按摩慘吞罰單

你中槍啦...勇警追捕畫面曝！遭歹徒打中右腳踝　他忍痛壓制逮人

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月

男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

生日變忌日！16歲高中生起鬨「跳水慶生」　竟溺斃淡水河

女看護討不到護照金錢返國　刀割80歲嬤脖子險奪命輕判1年

疫情升高！台東連3天啟動八大行業聯合稽查　違反規定重罰

取締酒客、小姐未打第3劑　中市府：最高罰業者15000元

語言治療師沒穿內褲拉小女孩的手來摸　賠40萬判刑3年定讞

營運41年「復興號走入歷史」！末班車駛出　台鐵時刻表今起微調

大地主控飯店集團詐1.1億　又遇假名媛打「她」名號騙走70萬

巴西總統腹部不適住院！　今年1月才因「沒咬爛蝦」腸阻塞2天

克里斯洛克故意開病人玩笑？　友曝「背後委屈實情」：他沒這麼壞

比肉眼可見暗一萬倍！台北天文館捕捉到「台灣」小行星罕見蹤跡

蔡依林曝「產前憂鬱」！為罕病童發聲　全聯就能捐零錢

烏軍捷報　澤倫斯基：俄軍被打到「撤出基輔」

用餐折抵放大1.5倍！五星飯店推五倍券晚鳥優惠　持小黃卡最高75折

被控提供俄技術「支持戰爭」　大疆：所有產品均為民用目的設計

特斯拉去年首拆股股價累積大漲300%！　分析師點名「這些股可觀望」

社會熱門新聞

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

醫美老董被控　騙砲「天生尤物」

警臨檢八大行業堵破口　酒店妹乖坐受檢

85歲嬤拒跪地誦經　安養院沒收餐廳磁扣

全力搜救和碩前副總裁！跑山獸曝最新進度

少女醉倒KTV　他第一次見面竟性侵

刺死開槍的里長　更一審改判無罪

60多歲盲女遭霸凌！好友挺她慘被放狗咬

即／中山高137K聯結車打滑折甘蔗

女子鯉魚潭被鷹抓臉　飼主遭送辦

四海幫新幫主首辦春酒　台北圓山飯店席開70桌

快訊／淡水分局偵查隊林口辦案　1警中彈送醫

北市殯葬副處長涉貪　疑護航廠商收賄遭聲押

即／高雄「愛河之心」驚見浮屍

更多熱門

相關新聞

求男友「老家裝蓮蓬頭」　長髮妹遭拒！2派戰翻

求男友「老家裝蓮蓬頭」　長髮妹遭拒！2派戰翻

洗澡一定得使用蓮蓬頭嗎？有網友發文，提到身旁朋友和論及婚嫁的男友因為「蓮蓬頭」而冷戰，因為男方老家並沒有裝設蓮蓬頭，然而女方從小就已用蓮蓬頭洗澡習慣了，兩人為了「是否要在老家裝蓮蓬頭」爭執不休，也讓原PO好奇網友們能不能接受洗澡時沒有蓮蓬頭？

狼父家裡3度狠褻11歲智障女　下場曝

狼父家裡3度狠褻11歲智障女　下場曝

動保團體園長喇舌女員工　判刑1年2月定讞

動保團體園長喇舌女員工　判刑1年2月定讞

國中男生性好奇闖禍　舔女童下體遭移送少年法庭

國中男生性好奇闖禍　舔女童下體遭移送少年法庭

萌貓幫香蕉娃洗澡　狂泡水媽困擾

萌貓幫香蕉娃洗澡　狂泡水媽困擾

關鍵字：

猥褻台中地院洗澡

讀者迴響

熱門新聞

黑卡網紅超哥帶G胸妹開房…摟腰激突全被拍

苗栗「截肢女孩」現況曝光　她最後連唯一有自信的部位也失去

阿喜公布「孕肚照」：這件事我自己決定　粉絲點名無尊

蕾菈美臉全毀「腫成豬頭」整型慘樣曝！

妹子穿雨衣騎車裡面全濕！內行曝神穿法

健身中毒！猛男網紅暴斃　天天鍛鍊只睡3小時

和碩前副總失蹤！　留40字訊息曝

威爾史密斯開放關係同意老婆出軌

「大咖影帝1句話」威爾史密斯公開道歉！

威爾史密斯、克里斯洛克已和好！

明又變天！連假這2天雨最多　最低溫時間曝

威爾史密斯「恐吃牢飯」GG了

第一眼看出什麼字？腦補測出性格

她家水費暴增到4.2萬　內行曝1後果

《殭屍先生》男星驚傳過世！享壽76歲

更多

最夯影音

更多
拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴

拿愛妻光頭開玩笑！威爾史密斯衝上台揍人　奧斯卡失控影片曝…他罵：閉上你的臭嘴
威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

威爾史密斯衝上台揍人：閉上你的臭嘴！　愛妻光頭遭開玩笑…他奪奧斯卡影帝淚崩

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

歐告起床尿尿哭著奔回營區　媽一看超美梅花鹿：打擾了

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

Jessi「我都用嘴」車速太快嚇壞大家XD　劉在錫VS.南潤壽...她挺：很會賺錢啊

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

肖戰「要不要試我家基因」撲倒楊紫　「偷藏套套+撞見她洗澡」狼性大發！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面