女鄰居洗澡唱歌…男嫌吵「怒敲門譙三字經」慘了！挨告強制猥褻

▲嫌女鄰居晚上洗澡唱歌太吵，呂男敲門罵三字經被控猥褻，台中地院判處呂男無罪。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名女子於110年3月15日晚間10點在住宅三樓洗澡唱歌，遭樓下呂姓男子嫌吵，上樓敲門罵三字經，兩人發生爭執。事後女子指控在洗澡時，遭呂男逕自打開門鎖進入浴室，將自己壓在牆上猥褻。經台中地院審理，僅能確認兩人發生爭執，但並無積極證據證明呂男有猥褻行為，判決呂男無罪。

判決書表示，被告呂男與女子並不熟識，分別居住在同棟住宅2樓及3樓。居住於3樓的女子指控：當時自己洗完澡，正穿上內衣褲，燈突然熄掉，因為因為聽到外面電風扇還有聲音，不像是停電，就靠近門聽到外面有鞋子摩擦地的聲音，便沒有開門，約30秒左右燈就開了，於是繼續穿衣服。而後門鎖就被呂男用不明方式打開，逕自進入浴室並抓住自己的雙手壓制在牆邊，把嘴唇貼近自己臉部還說「讓我親一下」，最後因為她強力反抗對方才離去，事後趕緊告知母親並報警。

呂男承認當天兩人爭執時，有對女子罵三字經，但堅決否認自己有任何強制猥褻的行為，他表示當天因為女子在浴室洗澡時唱歌，覺得很吵才去敲她浴室的門，對方不理會，他才把浴室的燈關掉，兩人因此發生爭執，對方還出來打他。浴室的門是她自己打開的，他並沒有進去浴室裡面。雖然有在浴室外抓住對方的手臂外側，但沒有摸她、親她其他身體任何部位，更沒有說過「讓我親一下」等話。

女子表示，她洗澡時確實有唱歌，但唱得很小聲。自己被抓住手臂時，因為奮力抵住呂男的脖子和肚子，所以呂男並無碰觸到自己身體的其他部位。

最後法院判決，女子證詞與呂男表示「除抓住女子手臂外，無其他碰觸」大致相符，檢察官所舉之證據，僅可確定兩人發生爭執，但未能證明被告有強制猥褻行為，因此判決呂男無罪。