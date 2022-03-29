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男友偷拍激情片！手機驚見「別的女人」　她得知影片沒刪崩潰了

▲▼ 。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲蕭男性侵友人小惠並偷拍性愛畫面，遭女友小美發現。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市蕭姓男子多次暗中偷拍與女友小美（化名）的性愛過程，小美發現後，蕭男立即奪回手機將畫面刪除，數日後2人相約咖啡廳談判，小美再次檢查男友手機，竟發現蕭男還藏有另名女友人小惠（化名）的私密照，小美懷疑男友劈腿，私下詢問小惠才得知，蕭男竟趁小惠服用安眠藥無力反抗之際性侵得逞並偷拍下體影片。案經2女提告，台中地院依乘機性交罪將蕭男判刑3年6月、妨害祕密罪判刑1年，得易科罰金。

判決書指出，蕭男與小美是男女朋友，蕭多次以手機偷拍2人性愛畫面，2020年3月14日凌晨2時許，2人發生關係時蕭男再次偷拍被小美發現，小美當下檢查蕭男手機，發現裡面竟還有其他2人先前的性愛影像，蕭男立刻將手機搶回，並刪除被小美發現的影像片段。

惟小美不放心，與蕭男相約同年月17日在咖啡廳談判，再次檢查蕭男手機時，又發現蕭男還存有5段2人的性愛影像，時間最久的一部甚至長達40多分鐘，此外，小美更發現蕭男手機竟還有1名女性友人小惠的性愛影片，小美懷疑男友劈腿，私下詢問小惠，竟得知小惠是遭男友性侵。

小惠哭訴，蕭男於同年月7日晚間10時許，主動約她吃飯、喝酒，翌日凌晨1時許結束後，蕭男向她表示沒地方住，要借住一晚，2人因熟識多年，她遂同意蕭男請求。未料，蕭男知悉小惠飲酒後服用安眠與抗焦慮等藥物入睡，竟趁小惠意識不清無力反抗之際，對小惠性侵得逞，並趁機以手機拍下私密影片。

小惠清醒後，質問蕭男是否有趁她睡覺時進行性行為及偷拍，蕭男承認，並允諾會將影像刪除，小惠害怕男友知情，不敢追究，直到小美懷疑她是第三者，小惠才知道蕭男根本沒把影片刪除。

2女相當憤怒，先後向警方報案。蕭男坦承有偷拍2女私密影像，但否認性侵小惠，辯稱與小惠是合意性交，是小惠事後得知他未將影像刪除才情緒崩潰。

法官勘驗蕭男與小惠通訊內容，發現蕭男事後傳訊息給小惠「真的對妳非常的抱歉，我該做的都做了，希望妳可以告訴我該怎麼彌補我這樣的過錯」、「這一切都是我造成的，我跟妳說聲對不起，真的對不起，請給我一個機會彌補」等語，又傳訊給小惠男友道歉，並簽下50萬元本票做為賠償，法官認蕭男性侵及偷拍事證明確，將他依乘機性交罪判刑3年6月、妨害祕密罪判刑1年，得易科罰金。

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