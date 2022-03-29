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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

考績丁等免職案憲法法庭言詞辯論　司法院正副院長迴避

▲▼司法院憲法法庭審理考績丁等免職案，由資深大法官黃虹霞擔任審判長，另有聲請人台北高等行政法院法官梁哲瑋說明。（圖／翻攝司法院網頁）

▲司法院憲法法庭審理考績丁等免職案，由資深大法官黃虹霞擔任審判長。（圖／翻攝司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

基隆林姓消防員因犯下刑案，年終考績得到丁等，被依照《公務人員考績法》免職。他不服打起行政訴訟，承審的台北高等行政法院認為這影響到行政、司法、考試三權的憲法權力，聲請憲法訴訟。司法院29日上午召開憲法法庭，其中正副院長許宗力、蔡炯墩主動聲請迴避，並未參與言詞辯論程序。

本次言詞辯論程序因正副院長主動迴避，改由資深大法官黃虹霞擔任審判長，全程由13位大法官審理。

本案因基隆林姓消防員偷拍與女友最後的分手砲，又竊取同袍現金，被基隆市消防局核予考績丁等，並依照《公務人員考績法》免職。林男提出行政訴訟，而承審的台北高等行政法院第5庭，認為本案雖有關考試權中的公務員考績評定，但又有司法權中的《行政程序法》問題，成為行政、司法、考試三權爭搶懲戒權的狀況，因此聲請大法官做出憲法判決。而司法院受理後，因公務員免職涉及司法權與用人機關（行政權）及用人法制機關（考試權）間的權限分配爭議問題，憲法法庭陸續公告，許宗力與蔡炯墩均迴避審理本案。

29日上午開庭審理時，先由聲請人北高行法官梁哲瑋陳述，本案爭議的年終考績免職，就是實質的懲戒處分，因為這種免職處分乃是帶有追究公務員違失事實而予制裁的性質，故屬於實質的懲戒處分。他還說「國父如果有知，他會說『和平、奮鬥、救法治國』」，這種懲戒、懲處並行的作法，是重複程序、一事二罰的問題，是「特別權力關係」的遺毒，應該要埋葬在歷史的灰燼中。

不過梁哲瑋的說法，並未得到相對機關的認同，行政院人事行政總處認為，這確實是憲法權力分立原則的問題，不允許任何權力有「無所不包的優越地位」，人事總處舉出《憲法增修條文》第6條第1項第3款規定，將公務員任免、考績等法制權限，明文賦予考試權，並將執行權賦予行政權。另外司法院行政訴訟與懲戒廳，也認為考績丁等免職處分，嚴重限制保障人民服公職的基本權利，應宣告違憲。

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