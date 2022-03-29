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社會 社會焦點 保障人權

超車結怨互尬逼車害撞大貨車釀2死1重傷慘劇　判刑9年10月


 

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭縣五結鄉台2線省道上，日前發生重大車禍意外，一部轎車失控撞上停在路旁的大貨車，轎車上趙姓駕駛與貨車林姓駕駛共2人死亡，另1人重傷。檢警查出，是因另部轎車林姓駕駛與趙姓駕駛超車結怨，互尬造成意外。一審將林男重判10年，案經上訴，二審高等法院審理後，30日改判9年10月。可上訴。

本起意外發生於2年前，2020年3月底，上午8點46分，宜蘭縣五結鄉台2線省道上一部黑色馬自達轎車，以時速近百公里的速度，失控撞入停在路旁的大貨車。轎車變形嚴重，車頭幾乎被壓扁，趙男當場死亡；另外在貨車後方討論工作的林姓貨車駕駛、林姓竹筏師傅無辜被撞，林姓駕駛被捲入車底身亡，而竹筏師傅則重傷命危，經急救後有廣泛性腦神經元損傷，日常生活須他人24小時照護。

▲▼宜蘭五結鄉車禍。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭五結鄉嚴重車禍，黑色轎車趙姓駕駛當場死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

檢警勘驗案發當時的監視器畫面，發現事發前2分鐘，有另一部由林姓男子駕駛的灰色休旅車，與肇事的黑色轎車互相競速。經傳喚林男到案後，認為林男涉犯「妨害公眾往來安全致死罪」，聲押獲准。

全案經檢方調查後，認為林男、趙男當時在前方路口時，因林男停在左轉專用車道上，見號誌燈轉綠可直行時，打算違規外切回直行車道，卻遭直行車道上的趙男阻擋。林男認為趙男刻意擋車還有比中指的挑釁行為，遂加速到時速上百公里，2車在雙線道上互尬，最後林男超越趙男後，刻意向右偏逼車，害趙男失控撞上大卡車。而林男當時還沒停車，揚長而去。

一審法院認定林男犯「妨害公眾往來安全致死罪」、「肇事逃逸罪」，分別判刑9年與1年半，宣告應執行有期徒刑10年。全案再上訴，二審高等法院於29日宣判，「妨害公眾往來安全致死罪」減輕改判8年半，但「肇事逃逸罪」加重改判2年，二審最後宣告應執行有期徒刑9年10月。

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