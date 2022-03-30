蝦皮店到店「插旗彰化」　網友戰翻別來！店員崩潰：拒用自家取貨

▲蝦皮店到店進軍彰化了！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

日前有網友抱怨，網購化妝棉想到蝦皮店到店取貨，結果等了2周，店員直言「算快了！」而今（30）日有彰化網友驚呼，蝦皮店到店終於要來拓點，讓當地人期待不已。不過留言中，許多已體驗取貨的網友卻勸退，「還是別來了～來了也只是多造成一處交通亂象，到時候搞得像那間蛋黃酥之亂一樣！」

一名女網友在臉書《彰化人大小事》雀躍驚呼，聽聞蝦皮店到店將插旗彰化，預計5月初就會開幕，消息曝光後，引來當地人與已體驗過取貨的網友關注。

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不過留言卻呈現兩派看法，部分網友直言很期待，「敲碗很久了」、「我還不買爆」、「開在鹿港對我比較近，期待鹿港店」、「真假的！蝦皮有彰化店了？終於可以店到店了」、「和美來一間吧」。

▲其他縣市設點時，排隊人龍排到店外，讓取貨民眾很崩潰。（示意圖／記者劉維榛攝）



不過，多數網友卻給負評，「排隊排到死」、「當你用店到店你就知道什麼叫做，時間就是金錢」、「取了一次店到店，我會甘願多花一點運費去超商取貨，時間也是金錢」、「奉勸各位不要貪小便宜，使用店到店省下運費，尤其是在有活動檔期會讓你等到天昏地暗」、「請慎選，不要造成交通阻塞的路段」、「還是別來了～來了也只是多造成一處交通亂象，到時候搞得像那間蛋黃酥之亂一樣，被我們的林市長口頭勸導」。

而另一篇相關取貨文中，有員工為了理貨加班，因此拒絕選擇自家取貨服務，「可知道台灣人的網購能力？運費比超商便宜導致一堆人選擇店到店，可知道店員常常理貨理不完還得要加班來理貨，預到一些節日的更恐怖」、「我朋友是員工，他自己都不想用了」。

對此，過來人曝下單守則，不急著取貨的商品比較適用蝦皮店到店取貨，「蝦皮到店寄很久喔，如果不急想省運費再選，不然會等到疑惑是否貨物失蹤」、「真的很久！還在等，買的東西不急的話是還可以」、「誠心建議選超商，除非一點都不急，等上十天半個月也不急的那種」。

▼苦主勸，寧願選超商比較快。（圖／翻攝彰化人大小事）

