清明掃墓防火利器！彰化出動滅火器玩具、空拍機

▲線西消防分隊用裝水滅火器玩具。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

清明節連假期間祭祖掃墓，去年因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，發生近400件公墓火災事件，線西消防分隊除設宣導站準備提水袋另發揮創意巧思購買可加水「滅火器玩具」供現場民眾借用，供民眾用火後澆熄餘燼；而和美消防分隊則是在現場國台語宣導，出動空拍機定時上空巡視，以降低火災發生。

▲彰化消防局清明掃墓宣導。

今年線西消防隊在公墓駐點巡邏設宣導站準備提水袋供民眾用火後澆熄餘燼外，另購買吸睛滅火器玩具提供現場民眾借用，吸引攜家帶眷掃墓民眾目光。

分隊長林彥銘期盼透過借用該趣味玩具道具，能更有效提升民眾針對燃燒後餘燼淋濕危機意識，以降低燃燒餘燼未全而滅引發周邊雜草火災機率，以防止延燒雜草產生危害。

▲線西消防分隊用裝水滅火器玩具防公墓火警受好評。

和美分隊出動空拍機定時上空巡視，發現火煙狀況立即請人將其撲滅，並到公墓防火宣導，針對轄內18處公墓實施掃墓民眾防火宣導，隊長周益祿同時提醒民眾勿隨意燃燒雜草，若燃燒雜草未經申請，將違反消防法第14條規定，除行為人3000元以上罰緩。

消防局局長施順仁特別籲請鄉親，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。隨手、隨時做好火災預防簡單的小動作，就可以避免林野墓地火災發生，若發現林野火災時，應儘速撥打 119報案。

▲彰化消防局宣導並加發水袋。