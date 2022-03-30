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紅燈左轉撞路邊車遭攔查　桃園男硬拗「綠燈」被抓包酒駕

▲袁姓男子紅燈左轉卻不慎踫撞路旁停車，遭警攔查。（圖／桃園警分局提供）

▲袁姓男子紅燈左轉卻不慎踫撞路旁停車，遭警攔查。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲袁姓男子深夜駕車紅燈違規左轉，卻不慎踫撞到路邊停車，為巡邏員警發現後將其攔下，雖然辯稱是綠燈，卻遭警方以剛在對向等紅燈予以當場打臉，由於袁男言行為怪怪的，經員警酒測結果超標，依法移請偵辦。

▲袁男表示會對踫撞車輛賠償。（圖／桃園警分局提供）

▲袁男表示會對踫撞車輛賠償。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局龍安派出所員警陳茂源及邱郁翔29日23時巡邏，行經桃園區文中路時，發現有輛自小客紅燈違規左轉龍安街，立即開啟警示燈在後尾隨準備攔查。

▲警方對袁男實施酒駕，結果超標。（圖／桃園警分局提供）

▲警方對袁男實施酒駕，結果超標。（圖／桃園警分局提供）

袁姓自小客駕駛轉進巷弄，卻不慎撞到路旁停放車輛，員警將其攔下後，雖然辯稱是綠燈，卻遭警方以剛在對向等紅燈當場打臉，員警覺得他言行怪怪的，於是詢問是否喝酒，他表示剛才與朋友聊天有喝了一瓶啤酒，經實施酒精測試，酒測值達0.59MG/L，遠超過標準值，袁男當場傻眼，全案依法移請偵辦。

警方呼籲民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，警方加持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。

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